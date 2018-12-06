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Türkler'in yüzde 63'ü biletini akıllı telefon ile alıyor

Dünyada 25 ülkeden 16 bin 200'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre, Türk gezginlerin yüzde 63'ünün tüm seyahat düzenlemelerini akıllı telefon aracılığı ile yaptığı belirlendi.
06 Aralık 2018 23:43
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Türkler'in yüzde 63'ü biletini akıllı telefon ile alıyor

Dünyada 25 ülkeden 16 bin 200'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre, Türk gezginlerin yüzde 63'ünün tüm seyahat düzenlemelerini akıllı telefon aracılığı ile yaptığı belirlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press, gezginlerde dijital araç kullanımına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Travelport verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türk gezginlerin yüzde 63'ünün tüm seyahat düzenlemelerini akıllı telefon aracı ile yaptığı görüldü. Otel check-in işlemlerinin de yüzde 54'ü akıllı cihazlar ile yapılırken, Türkiye'nin dijital araç kullanmada tüm ülkeler arasında 7'nci sıraya yerleştiği belirlendi. Bununla birlikte Türklerin yüzde 88'i bir sonraki seyahatleri için araştırma yaparken sosyal medyada yayınlanan videoları ve fotoğrafları etkin bir biçimde kullandığı kaydedildi. Seyahate çıkmayı planlayanların yüzde 26'sı da sosyal medyanın karar vermede en etkili mecra olduğunu savundu. Türkiye'nin 7'nci sırasına yerleştiği listenin birinci sırasına ise Hindistan'ın oturduğu gözlendi.

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde seyahat başlığı altında yazılı basında 63 bin 128 haber çıktığı görülürken, dijital medya ve dijital araçlarla ilgili ise 10 bin 319 haber çıkışının olduğu görüldü. Uygulamalar ve internete erişim imkanlarının artışı, seyahat tercihlerinde de etkili olurken konu hakkında medyanın da duyarsız kalmadığı görüldü.
İhlas Haber Ajansı
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