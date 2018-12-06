1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hamsi satışlarında patlama yaşanıyor

Ordulu balıkçıların yüzünü hamsi satışları güldürdü.
06 Aralık 2018 23:48
Yazdır
Hamsi satışlarında patlama yaşanıyor

Ordulu balıkçıların yüzünü hamsi satışları güldürdü.

Fatsalı balıkçılardan Yusuf Aktaş, "Hamsi yöremizde çıkmaya başladı. Ağ atan balıkçılarımız kasalar dolusu hamsilerle limana dönüyorlar. Kilosunu 10 TL'den satıyoruz. Vatandaşlar da fiyattan çok memnun ve evlerine rahatça hamsiyi alıp götürüyorlar. Fakirin sofrasını palamuttan sonra hamsi güldürüyor. Çinekop, istavrit, tirsi ve mezgit satışlarımızda çok güzel. Ucuz fiyatı bulunca vatandaş balık alıp yiyor. Palamut sezonu ile hamsi sezonu arasında bir durgunluk yaşansa da o boşluğu fazlasıyla kapattı" dedi.

Hamsiyi çok sevdiklerini ve sezon boyunca neredeyse her akşam alarak sofralarına götürdüğünü söyleyen Hacı Şahin ise, "Hamsi ucuz olunca bizler de çok mutlu oluyoruz. Balık seven kişiler olarak sezonunda hamsiyi bol tüketiyoruz. Bol çıkan hamsi sofralarımızın bereketi oluyor" diye konuştu.

Tezgahlar balık fiyatları ise şöyle: Hamsi 10 TL, mezgit 20 TL, çinekop 20 TL, çupra 15 TL.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,381 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diziden etkilenen memur otomobilini konuşturdu
06 Aralık 2018 22:07		 Yatalak hastalara yatak yardımı
06 Aralık 2018 21:37
Tezgahlardaki balık çeşitliliği yüz güldürüyor
06 Aralık 2018 21:22		 Kazada yaralanan üniversiteli kız hayatını kaybetti
06 Aralık 2018 20:05
Askeri kamuflaj giyen kadın terörü protesto etti
06 Aralık 2018 19:51		 Kazada ölen MHP'liler toprağa verildi
06 Aralık 2018 19:27
Bakan Soylu devreye girdi... Hüzünlü bekleyiş sürüyor
06 Aralık 2018 19:21		 Karda mahsur kalan 2 otobüsteki 75 yolcu kurtarıldı
06 Aralık 2018 18:28
Yüksekova'da 3.7 büyüklüğünde deprem
06 Aralık 2018 18:18		 Lise öğrencisi Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu
06 Aralık 2018 17:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
5393'e tabi sözleşmeli personelin mazeret izinleri
7 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yemen'e yardım çağrısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sohbet ve tanışma 2
microoop 1
david rivers 1
zorunda mıyım 1
Colonel Hans Landa 2
elif elmas 1
trendyol 4
can dündar hakkında yakalama kararı çıkarılması 3
münhasır 1
yaralı-bir-öykü 3
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam