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7 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları

7 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
07 Aralık 2018 00:01
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7 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cengiz Aytmatov'un mezarını ziyaret edecek ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde Aytmatov'un doğumunun 90. yıl dönümü etkinliğine katılacak.

- Yıldırım, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile bir araya gelecek ve ikili temaslarda bulunacak.

(Bişkek/Tahran)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışına katılacak.

(Ankara/10.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile görüşmeler yapacak.

(Lefkoşa)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Birleşmiş Milletler Gönüllüleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek "Gönüllüler Dayanıklı Toplumlar İnşa Ediyor" etkinliğinin tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/09.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması Ödül Töreni, Şemsi Tebrizi Türbesi Ziyareti ve Selam Vakti Yürüyüşü'ne, Türbe Ziyareti ve Gülbang Duası'na, Sanat Ocağı Mevlevihane Atölye Çalışmaları ve Sergi Açılışları'na, Meram Belediyesi 1646 Daire Temel Atma Töreni'ne, ve Selam Vakti Mukabele-i Şerif-i, 745. Vuslat Yıl Dönümü Açılış Programı'na iştirak edecek.

(Konya/10.30/13.30/14.30/16.00/16.15/20.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'un Afetlere Hazırlık Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul /14.30)

4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.30)

EKONOMİ

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Verimlilik Teknoloji Fuarı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mudanya Çağrışan'daki orman yangını sonrası yeniden ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında ilk fidanı dikecek ve bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Bursa/09.20-15.40)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İSO Meslek Komiteleri Toplantısı ile Amerikan Şirketler Derneğinin (AmCham Türkiye/ABFT) 14. Kuruluş Yılı Galası'na katılacak.

(İstanbul/14.30/19.00)

5- TÜİK, finansal yatırım araçlarının kasım ayı reel getiri oranlarını açıklayacak, "Kültür Ekonomisi 2017" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Kurulu'nda,18 yıldan beri CDU Genel Başkanlığını yürüten ve yeniden aday olmayacağını açıklayan Angela Merkel'in yerine gelecek isim belirlenecek.

(Hamburg)

2- Avusturya'da 5. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler toplantısı düzenlenecek.

(Viyana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

4- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

GÜNCEL

1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde devam edecek.

(İstanbul/10.00)

2- FETO davaları:

- FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 152 sanıklı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara 09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Ermeni asıllı Suriyeli sanatçı Lena Chamamyan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

(İstanbul/20.00)

SPOR

1- Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, gruplarda üçüncü ve son maçlarla Çin'de sürüyor.

- Yarı finali daha önce garantileyen Türk takımlarından A Grubu'nda VakıfBank, Brezilya'nın Minas, B Grubu'nda ise Eczacıbaşı VitrA, aynı ülkeden Praia ile karşı karşıya gelecek.

(Shaoxing/12.00/09.00)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi son şampiyon Real Madrid'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.30/Atina/22.30)

3- Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00)
Anadolu Ajansı
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