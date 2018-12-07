1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk-Amerikan ilişkileri Washington'da masaya yatırıldı

Washington'da düzenlenen panele katılan uzmanlar, Türk-Amerikan ilişkilerinin bu yıl olduğu gibi 2019 yılında da zor bir süreçten geçeceğine işaret etti
07 Aralık 2018 02:26
Yazdır
Türk-Amerikan ilişkileri Washington'da masaya yatırıldı

Washington'da Türk Miras Vakfı (THO) tarafından düzenlenen panele katılan uzmanlar, Türk-Amerikan ilişkilerinin bu yıl olduğu gibi 2019 yılında da zorlu bir süreçten geçeceği değerlendirmesini yaptı.

Washington merkezli olarak faaliyet gösteren düşünce kuruluşu THO tarafından düzenlenen "2019'da ABD-Türkiye Güvenlik İş Birliği" konulu panelde ikili ilişkiler güvenlik boyutuyla ele alındı.

Panele Türkiye'den emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Amerikalı emekli Korgeneral Daniel Christman ve güvenlik uzmanı Dov Zakheim konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda atmak istediği veya atacağı adımları ABD'nin desteklemeyeceğini belirten Babüroğlu, YPG/PKK ve S-400'ler konuları dolayısıyla 2019 yılında tansiyonun artabileceği değerlendirmesini yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'in doğusundaki doğal gaz adımlarının da yakın gelecekte daha önemli bir sorun alanı olacağını dile getiren Babüroğlu, "ABD, terör örgütü YPG'yi desteklemeyi bırakmalı. Eğer bu konu çözülürse diğer konuların çözümü için de olumlu adımlar atılabilir." yorumunu yaptı.

Türk-Amerikan ilişkilerinde özellikle S-400'lerin temel sorunlardan biri haline geldiğini kaydeden Zakheim, Kongrenin bu noktadaki tutumunun Donald Trump yönetiminden farklı ve daha sert olabileceğini savundu. Zakheim ayrıca, F-35 konusunun Ankara ile Trump yönetimi arasında bir şekilde çözüleceğine inandığını ifade etti.

ABD Kongresinin Suudi Arabistan'dan gerçek anlamda hiç hoşlanmadığını kaydeden Zakheim, bununla birlikte ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin hem İsrail bağlamında hem de İran bağlamında çok önemsendiğini ve esasen Cemal Kaşıkçı cinayeti bağlamında ABD'nin bir çıkış yolu aradığını aktardı.

Daniel Christman ise tüm sorunlara rağmen iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin hala iyi durumda olduğunu ve bunun çok önemli bir unsur olarak sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 907 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'le görüştü
07 Aralık 2018 06:50		 Partiler arası 'Jest İttifakı' yaşanıyor
07 Aralık 2018 06:30
Hakan Fidan, ABD Kongresi'nde Kaşıkçı cinayetiyle ilgili görüştü
07 Aralık 2018 06:10		 Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
07 Aralık 2018 03:39
İstanbul İmar Yönetmeliğinde Değişiklik
07 Aralık 2018 03:38		 Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği
07 Aralık 2018 03:37
Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
07 Aralık 2018 03:33		 Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik
07 Aralık 2018 03:32
8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu
07 Aralık 2018 03:28		 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yemen'e yardım çağrısı
07 Aralık 2018 01:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
5393'e tabi sözleşmeli personelin mazeret izinleri
8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu
7 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yemen'e yardım çağrısı
Başkentte yağışlı hava kazaları beraberinde getirdi
FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 3 tutuklama
Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik
Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Ankara'da mevsimin ilk karı yağdı
İstanbul İmar Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
michael scofield 1
futbol 1
yaralı-bir-öykü 3
sgkrehberi.com 1
mehmet ali alabora hakkında yakalama kararı çıkarılması 4
elif elmas 1
david rivers 1
hatasız kul olmaz 1
zorunda mıyım 2
tuğba kuruyemiş 1
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam