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Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
07 Aralık 2018 03:32
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Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölövesi" ibaresi, "düzenlenmiş ve imar durum belgesi" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçiş dönemi

GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları; talep edilmesi halinde, 30/6/2019 tarihine kadar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır."

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/2/2018

30340

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/5/2018

30437

2-

7/9/2018

30528
Memurlar.Net
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