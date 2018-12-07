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Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik
Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölövesi" ibaresi, "düzenlenmiş ve imar durum belgesi" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Geçiş dönemi
GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları; talep edilmesi halinde, 30/6/2019 tarihine kadar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır."
MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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