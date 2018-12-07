1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
07 Aralık 2018 03:33
Yazdır
Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 ııci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "satın aldığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Dolan veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutan peşin olarak yatınlan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,195 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'le görüştü
07 Aralık 2018 06:50		 Partiler arası 'Jest İttifakı' yaşanıyor
07 Aralık 2018 06:30
Hakan Fidan, ABD Kongresi'nde Kaşıkçı cinayetiyle ilgili görüştü
07 Aralık 2018 06:10		 Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
07 Aralık 2018 03:39
İstanbul İmar Yönetmeliğinde Değişiklik
07 Aralık 2018 03:38		 Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği
07 Aralık 2018 03:37
Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik
07 Aralık 2018 03:32		 8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu
07 Aralık 2018 03:28
Türk-Amerikan ilişkileri Washington'da masaya yatırıldı
07 Aralık 2018 02:26		 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yemen'e yardım çağrısı
07 Aralık 2018 01:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
5393'e tabi sözleşmeli personelin mazeret izinleri
8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu
7 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yemen'e yardım çağrısı
Başkentte yağışlı hava kazaları beraberinde getirdi
FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 3 tutuklama
Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik
Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Ankara'da mevsimin ilk karı yağdı
İstanbul İmar Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
medipol başakşehir 1
boli-bolingoli mbombo 1
eugene yevhen seleznyov 1
caf caf 2
fethullah gülen darbe planlayabilecek biri değil 3
çocukken çizdiğimiz gülen yüzlü güneş 2
joffrey lauvergne 1
özgür çek 2
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 4
12 lik çay bardağı setinden birini kırmak 2
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam