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Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
SONRADAN KONTROL VE RİSKLİ İŞLEMLERİN KONTROLÜ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 27/10/2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu ve 73 üncü maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 447 ve 458 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır."
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"e) Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonu: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü ve Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdüründen oluşan komisyonu,"
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı" ibaresi "Ticaret Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan "Gümrük ve Ticaret Bakanı" ibaresi "Ticaret Bakanı" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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