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Kuzey Ege Denizi'nde gemi kazası

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında, saat 00.00 sıralarında aynı yönde seyreden iki gemi çatıştı. Gemilerde hafif maddi hasar oluştu.
07 Aralık 2018 03:52
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Kuzey Ege Denizi'nde gemi kazası

Ukraynadan Mısırın Damietta Limanına giden 171 metre uzunluğunda ve 17 bin 951 groston ağırlığındaki Panama Bayraklı Panda isimli kuru yük gemisi ile yine Ukraynadan Tunusun Bizerte Limanına giden 69 metre uzunluğunda ve 875 groston ağırlığındaki Panama Bayraklı Barlas isimli kuru yük gemisi, Çanakkalenin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında, borda bordaya sürtünerek çatıştı. Can can kaybının yaşanmadığı kazada, gemilerde hafif maddi hasar meydana geldi.

Gemi kaptanları, durumu telsiz kanalıyla Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bildirdi. Ancak herhangi bir yardım talebinde bulunmayan gemilerin seyrine devam ettiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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