|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Kuzey Ege Denizi'nde gemi kazası
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında, saat 00.00 sıralarında aynı yönde seyreden iki gemi çatıştı. Gemilerde hafif maddi hasar oluştu.
Ukraynadan Mısırın Damietta Limanına giden 171 metre uzunluğunda ve 17 bin 951 groston ağırlığındaki Panama Bayraklı Panda isimli kuru yük gemisi ile yine Ukraynadan Tunusun Bizerte Limanına giden 69 metre uzunluğunda ve 875 groston ağırlığındaki Panama Bayraklı Barlas isimli kuru yük gemisi, Çanakkalenin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında, borda bordaya sürtünerek çatıştı. Can can kaybının yaşanmadığı kazada, gemilerde hafif maddi hasar meydana geldi.
Gemi kaptanları, durumu telsiz kanalıyla Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bildirdi. Ancak herhangi bir yardım talebinde bulunmayan gemilerin seyrine devam ettiği öğrenildi.
Bu haber 914 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI