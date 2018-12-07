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Başkentte yağışlı hava kazaları beraberinde getirdi

Ankara'da yer yer etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle yolların kayganlaşması kazaları beraberinde getirdi. Çankaya ilçesinde meydana gelen 3 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
07 Aralık 2018 04:22
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Başkentte yağışlı hava kazaları beraberinde getirdi

Ankara'da yer yer etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle yolların kayganlaşması kazaları beraberinde getirdi. Çankaya ilçesinde meydana gelen 3 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Tandoğan Meydanı'nda gece yarısı yaşanan kazada, Kazım Karabekir Caddesi üzerinden Anıttepe istikametinde seyreden 06 AN 7242 plakalı otomobil, Dögol Caddesi kesişiminde sürücüsü Zeki D.'nin (39) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken, yaralı sürücü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu kurtarılan Zeki D. kaza yerinde ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaldırımı aşıp bahçe duvarında asılı kaldı

Dikmen'de İlker Caddesi üzerinde yaşanan kazada, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 06 K 6841 plakalı otomobil, kaldırımı aşıp bir apartmanın bahçe duvarında asılı kaldı. Kazada otomobilin sürücüsü Damla S. yaralandı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince ambulansla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Bir başka trafik kazası da Kızılay Meydanı'nda meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinden Sıhhiye yönünde ilerleyen Ziya B.'nin kullandığı 06 AN 7242 plakalı otomobil, Kızılay metrosunun havalandırmasına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte Çiğdem S. de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri şahısların ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Kazazedeler daha sonra ambulanslarla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, üç kaza hakkında inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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