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Bayrampaşa'da yangın 4'ü çocuk, 7 kişi yaralandı

Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle 4'ü çocuk 7 kişi yaralanırken, 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
07 Aralık 2018 05:58
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Bayrampaşa'da yangın 4'ü çocuk, 7 kişi yaralandı

Yangın, saat 02.00 sularında Bayrampaşa Vatan Mahallesi Engin sokaktaki 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle ev birden alevler içinde kaldı. Evde yaşayan 4'ü çocuk 7 kişi mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak sokaklardaki hatalı park sonucu itfaiye yangına ulaşmakta zorluk çekti.

Yangından mahsur kalan ve çocuk olan P.K., G.K, K.K, E.K, alt komşu Koray Güllüoğlu isimli vatandaş tarafından evin arka balkonundan kurtarıldı. Babaanne Fatma K., anne Nehir K., ile baba Dursun K., itfaiye ekipleri tarafından ön balkondan çıkarıldı.

Dumandan etkilenerek yaralanan 4'ü çocuk 7 kişi ilk müdahaleleri ambulansta yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından 7 yaralı çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, baba Dursun K., babaanne Fatma K., ve çocuk olan E.K'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Yangının bir felaket olduğunu ve itfaiyenin hatalı parklardan dolayı ulaşmakta zorluk çektiğini belirten Vatan Mahallesi Muhtarı Hikmet Özbir, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Alevler başladı, alevler başlayınca biz de sokağa döküldük. Ambulansı ve diğer yerleri aradık. Tabi yolların dar oluşundan dolayı itfaiye biraz geç kaldı. Alevler yükselince telaşa kapıldı insanlar. Sokaklarda arabalar yan yana duruşundan dolayı itfaiye giremedi. 7 kişi mahsur kaldı, 7 kişi de oradan çıkarıldı. Son durumları, inşallah Allah onlara şifa verir. Yangın felaket oldu, çünkü çatı derbeder bir çatıydı. Alevler çıkınca, insan camlara vurdu. Alt kapı kilitliydi, insanları alamadık. Alt kiracımızı var o almaya çıktı. Onda şuan bir şey yok" dedi.

Çocukları evin arka balkonundan kurtaran alt komşu Koray Güllüoğlu, "Bir anda oldu. Ben de yarım saat oldu eve geldim. Bir gürültü, sonra çığlıkları duyduk. İlk anda yukarı çıkmaya çalıştım. Sonra bir şeyler yıkıldı, alamadık ilk önce. Sonra çıkardık. Öbür çocukları evin arka balkonundan, benim kattan çıkardık. Sonra itfaiye diğerlerini ön taraftan aldı" diye konuştu.

İTFAİYE EKİPLERİ DÜN GECE DE İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKMİŞTİ

İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek dairede soğutma çalışması yaptı. Olay sonrası yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangın sonrası olay yerinde çalışma yaptı. Dün gece de İstanbul Fatih'te bulunan Derviş Ali Mahallesi'nde yangın çıkmış, itfaiye ekipleri yine dar sokaklara hatalı park eden araçlardan dolayı olay yerine ulaşmakta zorluk çekmişti. Bazı itfaiye ekipleri de evlerin camlarına vurarak otomobil sahiplerini araçlarını çekmesi yönünde uyarıda bulunmuştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İhlas Haber Ajansı
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