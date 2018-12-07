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Hakan Fidan, ABD Kongresi'nde Kaşıkçı cinayetiyle ilgili görüştü

MİT Başkanı Hakan Fidan, ABD Kongresi'ne Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdi
07 Aralık 2018 06:10
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Hakan Fidan, ABD Kongresi'nde Kaşıkçı cinayetiyle ilgili görüştü

Amerikan kaynakları MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın Amerikan Kongre'sine olduğunu ve kapalı kapılar ardında dar kapsamlı görüşmelerde Kaşıkçı cinayeti hakkında kongre üyelerine bilgi verdiğini anlattılar.

Kaynaklarımız Fidan'ın kendi inisiyatifiyle mi yoksa davetli mi geldiği yolundaki sorumuza net cevap veremedi.

Şayet Fidan davet edilmişse bu davetin CIA Başkanı tarafından mı; yoksa istihbarat komisyonunca mı yapıldığı anlaşılamadı...

Bilindiği gibi CIA Başkanı Gina Haspel cinayetten kısa süre sonra bir gece yarısı Türkiye'ye uçmuş ve hem MİT yetkililerinden hem de devlet üst yönetiminden olayla ilgili Türkiye'nin göstermeyi kabul ettiği delilleri görmüştü.

Hakan Fidan'ın bu ziyaretinin o Haspel'in ziyaretine bir karşılık olarak da görülmesi mümkün.

Kaşıkçı cinayeti konusunda Senato ile Beyaz Saray'ın arası hayli gerginken ve Senato Muhammed bin Selman'a karşı cephe almışken MİT Başkanı'nın elindeki bilgileri Senato'ya anlatması Amerikan kaynakları tarafından ilginç bir gelişme olarak yorumlandı. Bu kaynaklar bu gelişmenin Beyaz Saray'dan tepki gömesinin ihtimal olduğunu da söylüyorlar.

Serdar Turgut
Habertürk
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