Yoğun iş temposu ruh sağlığını etkiliyor

Son dönemde yapılan araştırmalar işle bağlantılı psikolojik sorunların arttığını gösteriyor. Bazı şirketler, çalışanlarını korumak için mesai saati uygulamasını sonlandırmak gibi bazı adımlar atarken, yüksek stres altında çalışanların tespit edilip önleyici önlemler alınması da yapılan tavsiyeler arasında.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) verilerine göre, aile hekimlerinin 'nevrotik ve stres bağlantılı rahatsızlıklarla' ilgili verdikleri rapor sayısının 2016-17 mali yılında 576 bin olurken, bu sayı 2017-18 arası yaklaşık 620 bine yükseldi. İngiltere'de aile hekimlerinin meslek derneğinin Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Martin Marshall, "Bulgular, birçok kişi için işin fiziksel ve zihinsel sağlıkları için faydalı olduğunu gösteriyor. Ancak, iş yerinde insanların rahatsızlanmasına yol açacak boyutlardaki stres olduğunda bu durum endişe verici bir hal alıyor ve son veriler, bu durumdaki insan sayısının arttığını gösteriyor" dedi.

İngiliz iş yeri sağlığıyla ilgili resmi kurumu Sağlık ve Güvenlik İdaresi, Büyük Britanya'da 2017-18 mali yılında iş kaynaklı stres, depresyon veya anksiyete (kaygı bozukluğu) yaşayanların sayısının 526 binden 595 bine çıktığını açıkladı. İnsan kaynakları uzmanlarının oluşturduğu CIPD derneğinin üyeleri arasında yaptığı bir araştırma, akıl sağlığı ve stres bağlantılı rahatsızlıkların uzun süreli hastalık izinlerinin nedenleri arasına girdiğini ortaya koydu.