Kerkük ve Cerarblus'a yüksek okul açıyoruz

ESKİ MÜSTEŞARIN YENİ LOJMAN TALEBİ İÇİN ETİK İHLALİ KARARI Kamu Görevlileri Etik Kurulu, eski bir müsteşarın lojmanı beğenmeyip yeni bir lojman kiralaması ve bu lojman için 223 bin TL'lik tefriş yapılmasına dair dosyada etik ihlali olduğuna karar verdi.