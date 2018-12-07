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Kerkük ve Cerarblus'a yüksek okul açıyoruz

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Kerkük ve Cerablus'ta iki ayrı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması kararlaştırıldı
07 Aralık 2018 06:40
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Kerkük ve Cerarblus'a yüksek okul açıyoruz

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı İletişim Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Ege Üniversitesine bağlı Birgivi İslami İlimler Fakültesi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

KERKÜK VE CERABLUS'A YÜKSEKOKUL

Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Kerkük ve Cerablus'ta iki ayrı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması kararlaştırıldı.
Memurlar.Net
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