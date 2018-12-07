Partiler arası 'Jest İttifakı' yaşanıyor

Siyasetin gündemi erken seçim ile ısınırken aday açıklama süreci de hızlanıyor. MHP ile Cumhur İttifakı'nı 31 Mart sürecine taşıyan AK Parti'de İstanbul harici 74 ilin başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün 14 il için daha isimleri açıklarken MHP'nin istediği 6 ilde ise aday gösterilmedi. Akdeniz ve Ege'deki 6 il haricinde kalan son yer ise İstanbul oldu. Megakent için de TBMM'deki bütçe maratonunun bitmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 14 ilde daha belediye başkan adaylarını açıkladı. Beylece şu ana kadar AK Parti 74 ilde aday göstermiş oldu. MHP ile sürdürülen ittifak görüşmelerinin etkileri de listelerde kendini gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bizim de bazı jestlerimiz olacak' diye formüle ettiği hamle ise dün açıklana son adaylarla biraz daha netleşti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Elimizdeki belediyelere yeniden talibiz" diye işaret ettiği Manisa, Adana, Mersin gibi belediyelerin haricin Osmaniye, Aydın ve Muğla'da da AK Parti aday göstermeyerek 'jest' yaptı. İstanbul için ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ismi geçiyor. MHP'nin koşulsuz destek vereceği İstanbul adaylığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan "TBMM'de yoğun bir bütçe programımız var. Biraz daha sabır lazım" diyerek bütçenin onaylanmasının ardından ismin açıklanacağı mesajı vermişti.

Siyaset gündemi yavaş yavaş erken seçim sathı mailine doğru ilerlerken Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 14 ilde daha belediye başkan adaylarını açıkladı. Partisinin il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan'ın hedefindeyse CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. CHP liderinin Almanya temaslarında FETÖ ve PKK destekleriyle bilinen bazı Alman siyasetçilerle bir araya geldiğine dikkat çeken Erdoğan "Ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya'da alan bu zat, son seyahatinde de birtakım toplantılara katılmış, birtakım kişilerle görüşmüş. Ama katıldığı toplantılara, görüştüğü kişilere baktığımızda karşımıza bambaşka bir manzara çıkıyor" dedi. "Biz, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini savunmak, yeni bağlantılar kurmak, var olan ilişkileri güçlendirmek, geleceğimizi inşa etmek için çalışırken, ana muhalefetin başının da boş durmadığını gördük" diyerek, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. "O da çalışıyor, çok gayretli ama bu zat" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Programlarının neredeyse tamamının basına kapalı olması bu geziyi daha ilginç hale getirdi. Federal Meclis'te görüştüğü milletvekilleri, tüm siyas hayatlarını, Türkiye düşmanlığına adamış, ülkemize saldıran terör örgütlerine olan yakın ilgileriyle tanınan isimlerle görüşüyor. Ellerinde terör örgütlerinin paçavralarıyla, Almanya'nın Federal Meclisi'nde kürsüye çıkanlarla beraber fotoğraf karelerinin içerisinde olduğunu görüyoruz. Görüşmeyi son anda basına kapalı yapıyorlar. Ne görüştüklerini merak ediyoruz. Açıkla ne konuştuğunu, niye çekiniyorsun?" -ANKARA

BAYRAK VE SEÇİM OTOBÜSÜNE SON

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski tarz kampanya yöntemlerinin artık şehirleri kirleten, milletin de tepkisine yol açan bir hale geldiğine işaret ederek "AK Parti olarak 31 Mart 2019 seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz. Günümüzde artık buna ihtiyaç yok. Bunu tabii çok da ilkel buluyoruz. Sadece parti teşkilatlarının ve seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu yerde bayraklarımız, afişlerimiz asılabilir. Bunun dışında hiçbir yerde parti teşkilatlarımız bu tür görüntü kirliliğine asla müsaade etmeyecek ve belirlenen saatler dışında da asla otobüs dolaştırmayacak."

SOSYAL MEDYA'DAN BÜYÜK KAMPANYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanya ve iletişimde dijital dönüşümü de sağlayacaklarını belirterek şu rakamları paylaştı: Türkiye'de de aktif sosyal medya kullanıcılarının sayısı 51 milyonu buldu. Şahsımın Twitter takipçi sayısının 13,5 milyona yaklaştı. Dünyada ilk sıralardayız. Twitter'da yayınlanan mesajların görülme sayısının 3 milyon ile 26 milyon arasında değişiyor. Yenikapı Meydanı'ndaki mitinglerimizde 1,5-2 milyon kişiyi bir araya getirdiğimizi düşündüğümüzde Twitter'daki her mesajımızda birkaç yeni Yenikapı Mitingi yapmış kadar olduğumuzu görüyoruz. Facebook'taki takipçi sayımız 9 milyonu buldu. Aynı şekilde internet kullanımı da madem böylesine yaygınlaştı, bize düşen kendimizi bu dünyada en güzel şekilde ifade etmektir."

AĞRI'YA SAVCI SAYAN VAN'A NECDET TAKVA

AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan belediye başkan adayı sayısı, 24'ü büyükşehir, 50'si il olmak üzere 74'ü buldu.

AK Parti'nin aday gösterdiği 74 isim arasında 6 eski bakan bulunuyor.

AK Parti 17 mevcut belediye başkanı ile yola devam etme kararı aldı. AK Parti'den mevcut 6 il, bir ilçe başkanının da yer aldığı aday listesinde, iki vali, bir de vali yardımcısı ve iki de kayyım yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı isimler arasında en çok dikkat çeken Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan oldu. Sosyal medyayı oldukça etkili ve yoğun kullanan eski bir CHP'li. Sayan, Deniz Bakal'ın kaset skandalının ardından istifa toplantısında gözyalarına boğulmasıyla hafızalara kazınmıştı. Daha önce 60 büyükşehir ve il başkan adayını açıklayan Erdoğan dün de şu 14 ismi duyurdu: Ağrı: Savcı Sayan

Aksaray: Enver Dinçer Bilecik: Nihat Can Erzincan: Cemalettin Başsoy Edirne: Koray Uymaz Iğdır: Adil Aşırım Isparta: Şükrü Başdeğirmen Kars: Ensar Erdoğdu Kırşehir: Yaşar Bahçeci

Kütahya: Ahmet Sami Kutlu Siirt: Ali İlbaş Tunceli: Gökhan Arslan Van Büyükşehir: Necdet Takva Zonguldak: Ömer Selim Alan