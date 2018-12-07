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Savcılık temyizden vazgeçti, Atillla'ya tahliye yolu gözüktü
New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusundan vazgeçti. Hakan Atilla, 25 Temmuz'da tahliye edilecek.
New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çekti.
Mahkemenin Atilla'ya verdiği hapis cezasının az olduğu gerekçesiyle kararı temyize götüren savcılık, başvurusundan vazgeçti. Mahkeme savcılıktan temyiz başvurusunun gerekçelerini 6 Aralık'a kadar sunmasını talep etmişti.
Dün temyiz talebine gerekçeli başvurusunu sunması beklenen savcılık, bu kararından vazgeçerek Hakan Atilla'nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çekti.
İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini istinaf yani bir üst mahkemeye taşımıştı.
Hakan Atilla, 25 Temmuz'da tahliye edilecek.
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