Silinen köprü cezaları yeniden hesapta görülüyor

Yavuz Sultan Selim köprüsü hizmete açıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet köprüsünden geçişleri yasaklanan 3,20 metrenin üzerindeki aksa sahip olan araç sahiplerinin yaşadığı ve 300 bin liraya varan cezalarla ilgili süreç tam bir muammaya dönüştü. Günlerdir örgütlenerek seslerini medya kuruluşları ve sosyal medya aracılığıyla duyurmaya çalışan mağdurlar ne yapacaklarını şaşırdı. Geçtiğimiz hafta ceza sorgulama ekranlarında 30 binden 300 bine kadar çeşitli cezalarla karşılaşan ticari araç sahipleri, önceki gün aynı ekranlarda geçiş cezalarının olmadığını gördü.

Ulaştırma Bakanlığının cezaların silinmesine dair karar aldığına dair umuda kapılan mağdurlar hemen Karayolları Genel Müdürlüğü çağrı merkezini aradı. "Sistemler güncelleniyor" cevabı alan mağdurlar yine de umutlarını sürdürdü ama dün sorgulama ekranlarında yine cezaların yazılı olduğunu görünce ne yapacağını şaşırdı. Bazıları aracını satışa çıkarırken, bazıları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslerini duyacağından emin olduğunu dile getirdi.

Onlarca kişinin bir araya gelerek oluşturduğu 'FSM mağdurları' "2017'de işlenen eylemin cezası bu yılın sonunda gönderiliyor. Cezalar silindi diye sevinmiştik ama bugün baktık yine cezalar ekranda. Şaşkınız. Bazı arkadaşlarımız araçlarını satışa çıkardı, bazıları kredi arayışına girdi. Bir sevindik bir hüzün dolduk. Bekliyoruz'' dedi.

Canan Eraslan