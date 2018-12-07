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AK Parti'de dijital kampanya dönemi

Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk eden AK Parti, seçim kampanyasını sanal ortama taşıyacak. Kampanyada, komşuluk, iyilik, insani değerler gibi kavramlar ön plana çıkarılacak
07 Aralık 2018 07:30
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AK Parti'de dijital kampanya dönemi

AK Parti'de yerel seçim çalışmaları devam ederken; strateji ekibi seçim kampanyası ve sloganı ile ilgili de son hazırlıklarını yapıyor. Kampanyaları dijital ortama taşıyan AK Parti, oluşturacağı özel ekiple seçim süresince hangi hashtag'in öne çıkacağı, hangi videonun kullanılacağı ve hangi görselin ne zaman yayınlanacağı üzerinde çalışacak. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, kampanya insan odaklı olacak. İnsanı, sanatı, kültürü ve sporu merkeze alan bir kampanya yürütülecek. Kampanyada, komşuluk, iyilik, insani değerler gibi kavramlar ön plana çıkarılacak.

"BİRLİK VE HİZMET" VURGUSU

19 Şubat'ta lansmanının yapılması planlanan ana slogan ile ilgili de üzerinde çalışmalar devam ediyor. Acar Medya ve Algoritma Reklam Ajansı iki ayrı slogan üzerinde yoğunlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aklında bir slogan bulunduğu, bu üç slogan içerisinden seçim yapılacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafasındaki sloganda "birlik, memleket ve hizmet" vurgusu olduğu öğrenildi. Lansman öncesinde ise Erdoğan tarafından, AK Parti'nin seçim manifestosu açıklanacak. Seçim manifestosunda AK Parti'nin şehircilik anlayışına yönelik yeni bakış açısı anlatılacak.

ÇEVREYE VE İNSANA SAYGILI

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin dünkü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yeni kampanya yöntemine işaret etti. Erdoğan, şunları söyledi: "Eski tarz kampanya yöntemleri artık şehirlerimizi kirleten, milletimizin de tepkisine yol açan bir hale geldi. AK Parti olarak 31 Mart 2019 seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz. Çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldık. Sadece parti teşkilatlarının ve seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu yerde bayraklarımız, afişlerimiz asılabilir. Bunun dışında hiçbir yerde parti teşkilatlarımız bu tür görüntü kirliliğine asla müsaade etmeyecek ve belirlenen saatler dışında da asla otobüs dolaştırmayacak."

HER SEÇİMDE SOLUĞU ALMANYA'DA ALIYOR

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da PKK yandaşları ile aynı karede poz vermesini de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya'da alan bu zat, son seyahatinde de birtakım toplantılara katılmış, birtakım kişilerle görüşmüş. Katıldığı toplantılara, görüştüğü kişilere baktığımızda karşımıza bambaşka bir manzara çıkıyor. Buluştuğu, birlikte poz verdiği milletvekillerinden biri de ismini ağzıma almak istemiyorum, güya ülkemiz kökenli bir Alman milletvekili. Bu kişi PKK'yı Almanya'da terör örgütü listesinden çıkarmak için canhıraş mücadelesiyle tanınıyor. Bu şahıs Alman meclisinde PKK'nın Suriye kolu YPG bayrağı açacak kadar fanatik bir terör örgütü yandaşıdır. Kılıçdaroğlu'nun böyle karanlık sicile sahip Alman milletvekili ile ne konuştuğunu doğrusu merak ediyoruz. CHP Genel Başkanı'nın Almanya'da buluştuğu diğer siyasetçilerin, isimlerini vermek istemiyorum, onların da sicilleri aynı" dedi.

MHP ile yerelde işbirliği ile ilgili parti teşkilatını uyaran Erdoğan, "Cumhur İttifakımıza kimse bir gölge düşürmeye kalkışmasın. Tam aksine dayanışma içinde olacağız, genel merkezlerimizin almış olduğu bu konuyla ilgili kararlara hepimiz uyacağız" diye konuştu.

DAMLA PEKER
Türkiye
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