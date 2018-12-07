İlk defa masada bir asgari ücretli işçi

Milyonlarca asgari ücretlinin cebini ilgilendiren toplantı serisinin ilki dün gerçekleşti. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akensel Koç'ın katıldığı toplantıda bu yıl bir ilk de gerçekleşti. Yalova Üniversitesinde asgari ücretle özel güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve iki çocuk annesi Gülden Görmez, Türk İş heyetinden toplantıya katıldı. Yıl sonuna kadar sürecek olan toplantıların ilk gününde taraflar, süreç boyunca takınacak tavırları açıkladı.

ÇÖZÜM SAĞLAYAN OLDUK

Ev sahibi sıfatıyla konuşmaya başlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk, işçilerle işverenlerin asgari ücret konusunda müsterih olmalarını istedi. Bakan Selçuk, komisyonun tespit edeceği asgari ücretin, istihdama, üretim-tüketim dengesine ve yatırımlara etki ederek ülke ekonomisine yön vereceğini de dile getirdi. Türk-İş heyetini temsilen söz alan Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat "Bir yılda artması gereken enflasyon bir ayda arttı. Asgari ücretin belirlenmesinde geçim şartları dikkate alınmalı, pazarlık edilmemeli. Enflasyon kırmızı çizgimiz" dedi. TİSK'in Genel Sekreteri Akansel Koç da "Asgari ücretin kamuoyunun beklentisine çıkması ancak teşviklerle mümkün. Hükümetten yüzde 2 olan işsizlik sigortasi işveren payının önümüzdeki sene alınmamasını, SKG işverene desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltilmesinini talep ediyoruz" dedi.

16 yılda 9 kat

Öte yandan asgari ücret, AK Parti iktidarlarında kademeli olarak artış gösterdi. 2003 yılında 225 TL olan asgari ücret 2014 yılında 864 TL'ye kadar çıktı. Kırılma noktası diye tabir edilen bin liranın üzerine 2015 yılında ulaşıldı. En fazla artış ise 300 TL artışla bin 300 TL oldu. Asgari ücret 2017 yılında 1.404 TL, 2018 yılında ise 1.603 TL'ye yükseldi. Şimdi gözler 2019'un asgari ücret tutarında. Eğer asgari ücret 2 bin TL olursa 16 yılda 9 kat artmış olacak.

Sendikalar 'yetmez' dedi

En büyük işçi sendikası sıfatıyla toplantıya işçileri temsilen katılan Türk-İş asgari ücrette pazarlığın 2 bin TL'den başlamasını ve bu ücrete refah payının eklenmesini istiyor. Diğer işçi sendikalarından HAK-İŞ, 2 bin TL'nin yeterli olmadığı görüşünü dile getirirken, DİSK ise asgari ücretin 2 bin 800 TL olmasını talep etmişti.

İLK DEFA BİR İŞÇİ MASADA

Komisyona bu yıl ilk defa asgari ücretle çalışan bir işçi de katılıyor. Bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülten Görmez "850 lira kira ödüyor, kredi kartıyla geçiniyorum. Faturaları ödedikten sonra geriye 300 lira kalıyor. O da mutfağa gidiyor. Nefes aldıracak bir artış bekliyoruz" dedi.

SEFA BİLGİTEKİN