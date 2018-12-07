Bahçeli'nin zafer formülü: X+Y=Z

Yerel seçimlere 110 gün kala ittifaklarda da son hazırlıklar tamamlanıyor. Millet İttifakı'nda işler pek yolunda görünmezken, Cumhur İttifakı'nda her şey güven ve samimiyet esasında yürüyor. Son gelişmelerle ilgili SABAH'a konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hem yerel seçimleri hem Erdoğan'ın son G20 Zirvesi'ndeki performansını değerlendirdi.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerin sıradan bir belediye seçimi olarak değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerleşmesi, tüm kurum ve kurallarıyla oturması için en önemli eşik olarak görülmesi gerektiğinin altını çizen MHP lideri Devlet Bahçeli, her seçim döneminde olduğu gibi 31 Mart için de formülünü verdi.

2023'ÜN GÜÇLÜ TÜRKİYE'Sİ

MHP lideri, 31 Mart yerel seçimleri formülünü X, Y, Z harfleriyle anlattı:

"31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı X+Y=Z formülü ile Zillet İttifakı'nı alt edecektir. Formülün açılımını şöyle yapabiliriz: AK Parti'nin 24 Haziran'da aldığı oy X, MHP'nin aldığı oy da Y. Buradan hareketle X+Y= Z. Yani Cumhur İttifakı, yani yüzde 52. Buradan devam edecek olursak; X+Y=Z formülü Zillet İttifakını yenecektir. Yani; biz Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimlerinde en az yüzde 52 ve üstü alarak Zillet İttifakı'nın oyununu bozacağız."

Cumhur İttifakı ile ilgili de konuşan ve Türk milletinin istiklal ve istikbalini korumak, geleceğin güçlü ve büyük Türkiye'sini kurmanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirten MHP Genel Başkanı, Cumhur İttifakı'nın 2023'ün güçlü Türkiye'sini şekillendireceğini ve tarihin akışını değiştireceğini söyledi. Cumhur İttifakı'nın devlet ve millet bekası için zorunlu olduğunu söyleyen Bahçeli şöyle devam etti:

"Devletimizin ve milletimizin bekasını teminat altına almak, iç ve dış tehditlere karşı uyanık olmak bizim sorumluluğumuzdur. Milliyetçi-Ülkücü hareket devletimizin, milletimizin dara düştüğü her dönemde üzerine düşen tarihi vazifeyi yerine getirmekten imtina etmemiştir. Bizim mazimizde vatanı ve milleti geri planda tutan siyasi körlük hiçbir zaman olmamıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimleriyle istedikleri sonucu elde edemeyenlerin, ülkemizi ekonomik, siyasi, sosyal ablukaya alma çabaları kırılacak, art niyetler Allah'ın da izniyle sonuçsuz bırakılacaktır. Aziz milletimizin vicdanından doğan Cumhur İttifakı, 2023'ün güçlü Türkiye'sini şekillendirecek ve tarihin akışını değiştirecektir."

BAŞKAN ERDOĞAN HAKLININ SÖZCÜSÜ

MHP lideri Devlet Bahçeli ile sohbetimizde geçen hafta Başkan Erdoğan'ın Arjantin'de yapılan G20 Liderler Zirvesi ve Latin Amerika gezisi de vardı. Başkan Erdoğan'ın konuşmasına eksiksiz katıldıklarını söyleyen Bahçeli, "Erdoğan'ın zirvedeki konuşmasında hakkın ve haklının sözcüsü mertebesine çıkarak tüm dikkatleri üzerine çekmesi çok kıymetlidir" dedi. İşte Bahçeli'nin değerlendirmeleri: "Uluslararası toplum, krizden krize sürüklenirken, Asya-Pasifik bölgesi sancılarla, Avrupa diken üstünde, Kafkaslar kanayan yara ve Ortadoğu yangın yeri iken küresel vicdan suskun, küresel adalet durgun iken; Sayın Cumhurbaşkanımız'ın zirvedeki konuşmalarında 'hakkın ve haklının sözcüsü mertebesine çıkarak tüm dikkatleri üzerine çekmesi' çok önemlidir. Sayın Erdoğan'ın hak ve adaleti gözetmeyen bir sistemin ilanihaye devam etmeyeceğine vurgu yapması, terör örgütlerinin arkasında duran müttefiklerimizin gözlerinin içine baka baka eleştirilerini dile getirmesi çok önemli, çok değerlidir. Fırat'ın doğusundaki bölücü terör örgütü zulmünün gündeme taşınması, Kaşıkçı cinayetinde parmak izi bulunanların maskelerinin indirilmesi, takdir edilecek bir duruştur. Bu düşüncelere aynen ve eksiksiz iştirak ettiğimiz bilinmelidir."

BAHÇELİ'NİN ZAFER FORMÜLÜ

Bahçeli, 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nın aldığı yüzde 52 ve üstü hedef olunca bu formülü biraz daha açtı. İşte rakamlarla Bahçeli'nin formülü: "Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran genel seçimlerinde 3 büyük şehirde (Ankaraİstanbul- İzmir) aldığı oy 7 milyon 729 bin, Zillet İttifakı'nın toplam oyu ise 6 milyon 347 bin, yani arada 1 milyon 382 bin fark var. 24 Haziran seçimlerinde 30 Büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın aldığı oy da 20 milyon 401 bin iken, Zillet İttifakı'nın aldığı oy 13 milyon 895'te kalmış. Aradaki fark 6 milyon 500 bin. Geriye kalan 51 ilde Cumhur İttifakı 2 milyon 700 bin oy alırken, Zillet İttifakı 1 milyonlarda kalmış. Yani bu tabloya bakınca; özellikle büyükşehirlerde yapılacak ittifak, Zillet İttifakı'nın nasıl kolaylıkla alt edileceğini de ortaya koyuyor."

ŞEBNEM BURSALI