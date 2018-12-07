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İnfaz listesinde 7 kişi daha var

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yakın çalışma arkadaşı ve dünyanın gündemindeki isim Ömer Abdulaziz, ikinci kez AKŞAM'a konuştu. Abdülaziz, Riyad'ın başka kimleri öldüreceğini bildiğini iddia etti
07 Aralık 2018 08:25
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İnfaz listesinde 7 kişi daha var

İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın eski çalışma arkadaşı ve dostu Ömer Abdulaziz, çarpıcı yeni açıklamalarda bulundu. Son olarak Kaşıkçı ile yaptığı WhatsApp yazışmalarının bir İsrail yazılımı tarafından hacklendiğini belirterek bu ülkeye dava açacağını söyleyen Abdulaziz, elinde Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı gibi öldürtmek istediği isimlerin listesinin olduğunu ifade etti. Abdulaziz, "Elimde 7 kişilik bir liste var. Selman'ın öldürmek istediği isimler. Bunlardan birisi Cemal'di. Birisi de benim. Diğer 5 ismi açıklayamam. Zamanı gelince açıklayacağım" dedi. Abdulaziz, bir önceki açıklamalarında Kaşıkçı'dan önce kendisinin öldürülmek istendiğini, ancak tuzağa düşmediğini söyledi.

TRUMP SAĞMAYA ÇALIŞIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kaşıkçı olayına ilişkin tutumunu değerlendiren Ömer Abdulaziz, "Cemal Kaşıkçı Başkan Trump'ı ve damadı Kushner'i sevmiyordu. Muhtemelen Cemal'in nişanlısı Hatice de bundan dolayı Beyaz Saray'ın davetini kabul etmemiştir. Bir bakın, Trump nasıl da Selman'ı kolluyor. ABD Suudi Arabistan'ı sağıyor. ABD ve CIA bu işin içinde olabilir" dedi.

36 DAKİKALIK SES KAYDI

Abdülaziz, elinde bir de ses kaydının olduğunu da iddia etti. Ses kaydının kimlere ait olduğu konusunda da suskunluğunun şimdilik devam edeceğini ifade eden Abdülaziz, "Ancak şunu söyleyebilirim, kayıttaki kişilerden biri 5 kişilik listedeki isimlerden biri. Diğeri ise Suudi istihbaratındaki çok önemli ve bilinen bir isim. Yayımladığımızda herkesin, sesinden, kolaylıkla tanıyabileceği bir isim" dedi. Yaşananların kendisini nasıl etkilediğine ilişkin de AKŞAM'ın sorularını yanıtlayan Ömer Abdülaziz, bu durumdan etkilendiğini belirtti. Abdülaziz, "Her gece ölebileceğimi bilerek uyuyorum" dedi. Abdülaziz ayrıca Kaşıkçı için bir de şarkı hazırladığını söyledi.

'KATİL SELMAN' TASARISI SENATO'YA SUNULDU

ABD'li bir grup senatör, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulmasını öngören tasarıyı Senato'ya sundu. ABD'nin önde gelen senatörlerinden Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Marco Rubio ve Todd Young ile Demokrat senatörler Dianne Feinstein, Ed Markey ve Christopher Coons tarafından sunulan tasarıda, Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin suç ortağı olduğundan 'yüksek derecede emin' olunduğu belirtildi. Tasarıda, Selman'ın cinayeti işleyen güvenlik timini kontrol ettiğine vurgu yapılırken, 'Bu, bu iğrenç işi yürütme planının başında Veliaht Prens'in olduğunu gösterir' denildi.

SUUDİ LOBİCİLER TRUMP'IN OTELİNİ MESKEN TUTMUŞ

Amerikan Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan adına faaliyetler yürüten lobicilerin 2016'daki başkanlık seçimlerinden sonra ABD Başkanı Trump'ın Washington'daki otelinde üç ay boyunca yaklaşık 500 odaya ücret ödediğini yazdı. Haberde, "Trump'ın oteline katkı sağlayarak iki kez kullanıldıkları" değerlendirmesinde bulunuldu.

Yavuz ATALAY

Akşam
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