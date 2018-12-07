Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımında Ankara'ya gidiş istikametindeki 3 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik Bursa-İnegöl yoluna yönlendiriliyor.

Düzce-Bolu yolunun 24-25. kilometrelerinde (Düzce şehir geçişi) üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 12-27. kilometrelerindeki köprülerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde muhtelif kesimlerde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Balıkesir-Edremit yolunun 16-17. kilometrelerinde yeni otoyol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde birer şerit 23 Aralık'a kadar trafiğe kapatıldı.

Argıthanı-Ilgın-Konya yolunun 14-15. kilometrelerinde (Ilgın şehir geçişi) köprülü kavşak ve üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yozgat-Kırıkkale yolunun 39-45. kilometrelerinde (Yozgat şehir geçişi) tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İstanbul-Gebze-İzmit yolunun Eskihisar-Yalova Feribot İskelesi ayrımında yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 10-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.