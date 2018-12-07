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Yavaş'la ilgili o iddiayı İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı sızdırmış
CHP ve İYİ Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösterileceği iddia edilen Mansur Yavaş'ın, "İttifakı önleyemeyeceksiniz" diye tepki gösterdiği iddianın sahibinin İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı olduğu anlaşıldı. Söz konusu iddia, Yavaş'ın İYİ Parti'nin adaylık teklifini reddettiği yönündeydi.
Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, "Bomba haber ve sonrası" başlığıyla yayımlanan yazısında "İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, 'Günlerdir bomba özel haber istiyordun günü geldi. Mansur Yavaş İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olması teklifini kabul etmedi' dedi" ifadesini kullandı.
Söz konusu iddia, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova tarafından 'kulis bilgisi' olarak aktarılmıştı.
Kaynağının kim olduğu açıklanmayan haber için Mansur Yavaş, kişisel Twitter hesabında açıklama yapmış; "İttifakı önleyemeyeceksiniz. Ankara arınacak" demişti.
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