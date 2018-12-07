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Hava Kuvvetleri eski personeli 87 kişiye FETÖ gözaltısı

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 87 eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden 41'i göz altına alındı
07 Aralık 2018 09:20
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Hava Kuvvetleri eski personeli 87 kişiye FETÖ gözaltısı

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı alınan 87 eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden 41'i, 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan 87 eski astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Manisa, Amasya, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikametleri Ankara'da olduğu belirlenen 60 şüpheliden 41'i gözaltına alındı.

Diğer illerdeki gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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