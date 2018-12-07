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Yeni askerlik sisteminde üzerinde durulan seçenekler
Yeni askerlik sisteminde zorunlu askerlikte sürenin kisaltilmasi planlanıyor. Halen 12 ay uzun dönem ve 6 ay kısa dönem olarak uygulanan zorunlu askerlik, her yükümlü için aynı sürede tamamlanacak
Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.
Yeni askerlik sisteminde zorunlu askerlikte sürenin kisaltilmasi planlanıyor. Halen 12 ay uzun dönem ve 6 ay kısa dönem olarak uygulanan zorunlu askerlik, her yükümlü için aynı sürede tamamlanacak.
Edinilen bilgilere göre, üzerinde en fazla durulan askerlik süresi seçeneği 9 ay. Eğitim seviyesine bakılmaksızın her yükümlü askerliğini 9 ayda tamamlayacak.
Bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale getirilmesine yönelik alternatif üzerinde de çalışılıyor. 3 aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin ardindan yükümlüler belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliğin yapılmış sayılması, seçenekler arasında olduğu belirtiliyor.
Yeni askerlik sisteminde, bazı meslek gruplarina özel uygulamaların da olacağı ifade ediliyor. Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen ve sporcular için esneklik getirilecek. Bu meslek gruplarına üye yükümlülerin mesleki yaşamlarının ve kariyerlerinin etkilenmemesi için onlara uygun zaman dilimlerinde askerlik hizmetinin yerine getirilmesi sağlanacak.
Milli Savunma Bakanlığı yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeye son şeklini verdikten sonra Hazine ve Maliye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının da görüşüne sunulacak.
Bu sürecinden ardindan hazirlanacak kanun teklifi, Meclis gündemine gelecek.
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