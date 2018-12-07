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Veganlar tarafından Canan Karatay'a suç duyurusu

Türkiye Vegan Derneği, "Vegan demek tahıl beyinli demek" ve "Veganlık misyonerliktir" diyen Prof. Dr. Karatay için suç duyurusunda bulundu
07 Aralık 2018 09:49
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Veganlar tarafından Canan Karatay'a suç duyurusu

Beslenme üzerine hazırladığı kitapları ve açıklamalarıyla gündemde olan iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay hakkında Vegan Derneği tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre katıldığı bir televizyon programında veganlar hakkında eleştirilerde bulunan Prof. Dr. Karatay, "Tahıl hayvan yemidir. İnsan vücudu tahılları kullanmaya programlanmamıştır. Tahıl yersek koyun gibi oluruz. Tahıl yersek tahıl beyinli oluruz. Vegan demek tahıl beyinli demek. Veganlar kısa ömürlüdür. Veganlar yalnız tahıl yiyor tavşan ve koyun gibi. Veganlık hastalıktır" dedi.

Karatay'ın ayrıca, "İthal kuruyemiş yenmemeli. Kuru baklagiller çok önemli. Mutlaka yenmeli. Kuru baklagiller tahıl değildir" şeklindeki ifadeleri de şikayet konusu oldu. Veganlığın haram olduğunu dile getirdiğine ve fıtrata aykırı olduğuna yer verilen şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

'HALKI KİN VE NEFRETE SÜRÜKLÜYOR'

"Prof. Dr. Canan Karatay çıktığı bir başka televizyon programlarında ise misyoner kelimesini kullanarak veganları adeta 'din tüccarı' olarak betimlemiştir. Gündeme gelmek amacıyla veganlar hakkında kullanmış olduğu cümlelerle hayvansal ürünleri kullanmayanları hedef göstermiştir." Dernek Başkanı Ebru Arıman tarafından yapılan suç duyurusunda Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanması talebinde bulundu. Şikayet üzerine Prof. Dr. Karatay hakkında soruşturma başlatıldı.

VEGANLIK NEDİR?

VEGAN ya da veganlık, beslenme ihtiyacını hayvansal gıdalardan sağlamama anlamını taşımakta. Vegan yaşam tarzına göre hayvandan gelen et ve süt ile birlikte, yine hayvansal yağlarla üretimi gerçekleştirilen ürünlerin kullanımı doğru bulunmamakta.
Sabah
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