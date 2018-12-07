Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı başladı

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı başladı.

Bolu Dağı'nda dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini sabah kar yağışına bıraktı.

Etkisini artıran kar yağışı D-100 kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı, Seymenler, Abant Kavşağı, Karanlıkdere, Sarıçökek, Bıçkıyanı ile Anadolu Otoyolu'nun Elmalık, 1, 2 ve 3. viyadükler kesiminde devam ediyor.

Güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasına başlarken, trafik ekipleri ise sürücülerin, kış lastikleri olmadan yola çıkmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Öte yandan, Bolu kent merkezinde de etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde kar yağışı da aralıklarla devam ediyor.