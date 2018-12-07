FETÖ'cü erkekler Twitter'da kadın oldu

Sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden provokatif paylaşımlar yapan 'FETÖ'nün trolleri' yakayı ele verdi. Emniyet birimlerince FETÖ'cüler tarafından yapılan provokatif paylaşımlar tek tek incelendi. Polis, 15 Temmuz'un ardından örgüt yapısını canlı tutabilmek için faaliyet gösteren 109 bin sosyal medya hesabını mercek altına aldı. Hesapları kullanan 45 bin kişiyi tespit eden polis 7 bin şüpheliyi gözaltına aldı.

ATATÜRKÇÜ YALAN

FETÖ'cülerin, örgüt yapısını korumak için kendini gizleme yöntemini sosyal medya hesaplarında da kullanması dikkat çekti. İşlem yapılan şüphelilerin yüzde 75'inin Atatürkçü, yüzde 25'inin ise PKK'lı olarak kendilerini gösterdikleri deşifre edildi. FETÖ'cülerin, kendi söylemlerini paylaşımlar içine sakladıkları belirtildi.

CİNSİYET DEĞİŞTİRDİLER!

Kendilerini gizlemek için farklı taktikler kullanan FETÖ'cülerin sosyal medya profillerinde cinsiyetlerini de farklı gösterdikleri belirlendi. Yapılan işlemler sonunca şüphelilerin yüzde 95'inin erkek olmasına rağmen kadın profili kullanması dikkat çekti.

Şüphelilerin, iftira, itibar suikastı, hakaret ve küfür içerikli paylaşımlarla toplumsal olaylar kaşımaya çalıştıkları belirlendi. FETÖ'nün trollerinin, bilgi kirliliği oluşturularak algı oyunu yaptıkları da saptandı.

Haluk Karakaya