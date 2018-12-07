Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 72 santimetre ile Kartepe oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 72, Saklıkent'te 55, Nemrut'ta 52, Palandöken'de 33, Sarıkamış'ta 32, Ladik'te 18, Konaklı'da 17, Davraz'da 15, Ilgaz, Ergan ve Erciyes'te 11, Uludağ'da ise 9 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: