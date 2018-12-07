Okullarımızda yaşanan sorunlara ilişkin önemli bir tespit

Habertürk Gazetesi yazarlarından Fatih Altaylı, bir eğitim neferinin feryadı" başlığıyla bir yazı kaleme aldı.

Altaylı yazısında çeyrek asırlık bir eğitimci, bir okul müdürünün kendi deneyimlerinden ve gözlemlerinden yola çıkarak edindiği bilgileri aktardı.

Altaylı'nın paylaştığı bilgiler:

1- Lise öğrencilerinin yüzde 80'i sigara içiyor.

2- Okula devam etme durumu yerlerde sürünüyor. '30 gün gelmeyen kalır' deniyor. Ama her yıl af çıkarılıyor. Son 10 yılda her yıl af çıktı. Son sınıflar hiç okula gelmese bile af ile geçiyor.

3- 8 dersi zayıf olan öğrenci bile ortalama ile sınıf geçiyor.

4- Bir milyon öğretmeni sınava soksak 900 bini geçemez.

5- Öğretmenler zerre kadar okumuyor.

6- Büyük kent görmemiş öğretmenler var.

7- Din öğretmenlerinin büyük bölümü Diyanet İşleri'nin pek de memnun kalmayacağı bir eğitim veriyor.

8- Okullarda artık hiç deney yapılmıyor. Her şey kağıt üzerinde.

9- Devletin verdiği kitaplar vallahi hemen çöpe atılıyor. Öğrencilerden yeni kitaplar isteniyor.

10- Okullarda proje yapılmıyor. Her şey kopya.

11- Okullarda aktarılan bilgilerin büyük bölümü eski. Geleceğe yararı yok.

12- STEM sistemi okullara giremedi.

13- Kodlamanın sadece lafı var. Yüzde 99 öğretmen 1 satır kod yazamaz.

14- Bakan değişti ama 81 ilin, 2000 ilçenin MEB yöneticileri yüzde 99 aynı.

15- Binlerce ücretli öğretmen ayda 600-1200 TL ile çalışıyor. Devlet asgari ücretin altında insan çalıştırıyor.

16- Liseye gelip 4 işlemi bilmeyen, okuyamayan çocuklar var. Sebebi şu: İlk 8 yılda sınıfta kalma diye bir şeyin olmaması.

17- Okullarda açılan destekleme ve yetiştirme kursları tamamen fiyasko. Bunlar kandırmaca. İptal edilmesi gerekiyor.

18- Mesleki eğitim için ağlarsınız. Perişanlık. Bu kurumun başına bir çocuk doktorunu atadılar. Doktorluğunu bilmem ama bu konuyla ilgili hiçbir bilgisi ve fikri yok.

19- Siz programlarınızda yüksek lisanslı, doktorları milli eğitimcilerden, yöneticilerden söz ediyorsunuz ama Milli eğitim teşkilatının üst yöneticilerinin çoğu hala 2 yıllık yüksek okul mezunu. Lisans diplomaları bile yok.

20- Akıllı tahtalar tahrip edildi. Çoğu bozuk. Bu proje devletin 10 milyar dolarını yuttu. İyi niyet suistimal edildi.

21- 2 sene öncesine kadar okullara 70 TL internet (ADSL) parası geliyordu. Fiber optik sisteme geçilecek dediler. 2 yıldır ayda 2400 TL fatura geliyor. 53.700 okul var. Hesabı siz yapın. Bu masrafın karşılığını verecek kadar kullanılıyor mu?

22- Pozitif bilimlere hiç kimse eğilmiyor. Eksikliğini hisseden de kalmadı.

23- Okul idarecilerinin büyük bölümünde liyakat ve temsil sorunu var.

24- Öğretmenler geçinemiyor. Maaşlar çok az.

25- Yeni bakan bilim adamı. Ancak çevresinde onun kalibresine uygun kimse yok.

26- FETÖ önemli ölçüde temizlenmiş olsa da, onun yerini almaya çalışanlar türedi.

26- FETÖ önemli ölçüde temizlenmiş olsa da, onun yerini almaya çalışanlar türedi."