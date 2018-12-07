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Evlatlık olduğunu ölüm döşeğinde gelen itirafla öğrendi, dünyası yıkıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 56 yıldır annesi bildiği kadının ölüm döşeğinde yaptığı itiraf ile evlatlık olduğunu öğrenen Nebahat Sönmez, 5 yıldır öz anne ve babasını arıyor
07 Aralık 2018 10:47
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Evlatlık olduğunu ölüm döşeğinde gelen itirafla öğrendi, dünyası yıkıldı

Hatay'da yaşayan Nebahat Sönmez, 1986 yılında evlendi. İki çocuğu olan Nebahat Sönmez'in 5 yıl önce, o tarihte 83 yaşında olan annesi Nebahat Akduman, aniden fenalaştı. Akduman, hasta yatağında Nebahat Sönmez'i yanına çağırarak, yarım asırdan fazla sakladığı bir gerçeği itiraf etti. Sönmez'e, "Ben senin annen değilim. Yıllardır senden bu gerçeği sakladım. Senin öz annen Bursa İnegöl'de, Şahinde isminde bir kadın" dedi. Kısa süre sonra da yaşamını kaybetti. Duydukları karşısında büyük bir şok yaşayan Nebahat Sönmez, öz annesini bulmak için yola koyuldu. Nebahat Sönmez, uzun çabalar sonucunda Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Şahinde isminde 2 ayrı kadın buldu. Kadınlardan biri "Senin annen değilim" dedi ama Sönmez'i kırmadı. İki kadın da DNA testi yaptırmayı kabul etti. Test sonuçları ise Nebahat Sönmez'e ikinci kez hayal kırıklığı yaşattı.

"Bugüne kadar hep yalanlarla yaşamışım"

5 yıldır sürdürdüğü mücadelesine rağmen halen öz annesine ve ailesine kavuşamayan Sönmez, "Devlet hastanelerine sordum, yasa dışı yollarla evlatlık verilmişim ve bir muhtara işlem yaptırarak annem bildiğim insanın nüfusuna kaydedilmişim" dedi.

"Annemi bulursam neden diye soracağım"

Nebahat Sönmez İnegöl'de yaptığı araştırmalardan bir sonuç alamadığını fakat İnegöl'de yaşayanların bu gerçeği bildiklerini ama gerçeği sakladıklarını düşündüğünü söyledi. Sönmez, "Eğer bir gün gerçek anne ve babamı bulursam anneme 'beni neden bir başkasına bıraktınız' diye sormak istiyorum. O ailenin iyi mi kötü mü olduğunu bilmeden neden bir başka aileye verildiğimi bilmek istiyorum. Babamı ise sadece uzaktan görmek yeterli bana hiçbir detayı bilmek istemiyorum" diye konuştu.

"Benim bu durumum herkese ibret olsun"

Nebahat Sönmez çocuklarını bırakmak zorunda kalan ailelere seslenerek, "Çocuklarınızı hiçbir kimseye bırakmayın eğer vermek zorundaysanız devlete verin. Benim gibi anne baba şefkatinden mahrum yetişen sevgisiz insanlar yetişmesine neden olmayın. İnsanın en doğal hakkıdır kim olduğunu bilmek. Bu benim de hakkım ve bu konuda devlet büyüklerimizden bana yardımcı olmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sümeyye Erdoğan ve KADEM'e çağrı

Nebahat Sönmez, Türkiye'de kendisi gibi kadınların mağdur olmamalarını isteyerek şunları kaydetti:

"Buradan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, KADEM'e, sivil toplum örgütlerine, Cumhurbaşkanımızın kızı Sümeyye Erdoğan'a sesleniyorum. Ben çok itilip kakıldım sevgisiz büyüdüm aile sevgisinden mahrum bırakıldım. Benim iki çocuğum, eşim, her şeyim var ama anne baba sevgisinden mahrum bırakıldım. Kim olduğumu bilmiyorum. Lütfen bana yardımcı olsunlar soy ağacımı bilmek benim de hakkım. Sanki bu ülkeden değilmişim gibi herkes bana kapılarını kapattı."

İhlas Haber Ajansı
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