1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkent'teki avukatlar, yeni adliye binası taleplerini Bakanlığa ilettiler

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara'ya yapılması planlanan yeni adliye için Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner başkanlığındaki toplantıda talepleri dile getirdi
07 Aralık 2018 10:49
Yazdır
Başkent'teki avukatlar, yeni adliye binası taleplerini Bakanlığa ilettiler

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara'ya yapılması planlanan yeni adliye için Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner başkanlığındaki toplantıda taleplerini aktardı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile beraberindeki heyet, Adalet Bakan Yardımcısı Öner başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı.

Feyzioğlu, toplantıda Ankara'ya yapılması planlanan yeni adliye yerleşkesinde, içinde avukatların ihtiyaç duyacakları mekanlara ilişkin bilgi verdi.

Yeni bina için önerilerde de bulunan Feyzioğlu, toplantıya ilişkin, "Bakan Yardımcımız Cengiz Öner ile birlikte, Ankara Baromuzun da katılımıyla inşaat projesi üzerinde çalışma yaptık. Baromuz, meslektaşlarımızdan gelen önerileri de dikkate alarak ihtiyaçları yazılı olarak bildirecek." ifadesini kullandı.

Feyzioğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Öner ve Adalet Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Toplantıya Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Sabiha Tekin, Başkan Başdanışmanı Zafer Köken, Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Aşkın Demir ve Genel Sekreter Kemal Koranel de katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,000 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İlk defa masada bir asgari ücretli işçi
07 Aralık 2018 07:45		 Okulda öğrenci şiddetine sendikalardan tepki
05 Aralık 2018 21:40
'3600 ek gösterge tüm memurlara yansıtılsın'
03 Aralık 2018 23:13		 DİSK, asgari ücret talebini açıkladı
03 Aralık 2018 14:22
'Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözün'
01 Aralık 2018 15:30		 Asgari ücret, enflasyon göre, en az ne kadar olabilir?
29 Kasım 2018 12:58
Feyzioğlu: Hukuk mezunlarını ölçecek sınav istiyoruz
29 Kasım 2018 11:31		 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 943 TL oldu
27 Kasım 2018 11:17
Asgari ücret zammı pazarlığı haftaya başlıyor
26 Kasım 2018 09:21		 Eğitimcilerin gündemi 3600 ek gösterge
25 Kasım 2018 16:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede, aylık veya 3 aylık enflasyon farkı uygulamasına geçilmeli!
8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu
'Yurtdışına gidecek personele sınırlama getiriyoruz'
Yeni askerlik sisteminde üzerinde durulan seçenekler
Sağlık personeline 30 dakika genelgesi
İlk defa masada bir asgari ücretli işçi
5393'e tabi sözleşmeli personelin mazeret izinleri
Savcılık temyizden vazgeçti, Atillla'ya tahliye yolu gözüktü
Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'le görüştü
Kaşıkçı'nın cesedi aranmıştı: Yalova'daki villanın akıbeti belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
prison break 2
boli-bolingoli mbombo 1
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 6
mahzuni şerif 2
michael scofield 1
Canı Çekmek 1
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 4
gelinim mutfakta 3
çocukken çizdiğimiz gülen yüzlü güneş 2
üçü bir yerde 1
SON İLANLAR
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam