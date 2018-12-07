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Uludağ'da sezon haftaya açılıyor

TÜRSAB Güney Marmara Şube Başkanı Murat Saraçoğlu: Uludağ, Bursa'nın önemli turizm değerlerinden biri. Uludağ hem Türkiye'de hem de dünyada marka olmuş bir kış turizm merkezi. Bu sene de hazırlıklar tamamlandı, 14 Aralık'tan itibaren sezon başlayacak
07 Aralık 2018 11:15
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Uludağ'da sezon haftaya açılıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan, her yıl yüzbinlerce kişiyi ağırlayan Uludağ'da sezon, haftaya açılacak.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Şube Başkanı Murat Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok ciddi turizm hareketliliği yaşandığını, bu canlılığı Bursa'ya yansıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Kentin adeta markası olan Uludağ'ın Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olarak kış ve kayak turizminin merkezi konumunda bulunduğunu belirten Saraçoğlu, Osmangazi Köprüsü'nün yapılmasının ardından İstanbul'dan 2,5-3 saatlik bir sürede ulaşılabilen Uludağ'a Bursa kent merkezinden de 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle çıkılabildiğini ifade etti.

Saraçoğlu, Uludağ'ın 18 otel ve yaklaşık 7 bin yatak kapasitesiyle kış turizmine çok önemli katkı sağladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Uludağ, Bursa'nın önemli turizm değerlerinden biri. Uludağ hem Türkiye'de hem de dünyada marka olmuş bir kış turizm merkezi. Bu sene de hazırlıklar tamamlandı, 14 Aralık'tan itibaren sezon başlayacak. Sayın Valimizin başkanlığında turizm koordinasyon kurulu üyeleri olarak toplanıp gerekli hazırlıkları belirledik ve iş bölümü yaptık. Bu sene sezonu 14 Aralık'tan itibaren açacağız. Uludağ yabancı turistin daha çok ilgisini çeken turizm faaliyet bölgemiz. Rusların biraz daha fazla ilgisi var. Rusların Uludağ'a talebi söz konusu. Uludağ 2011-2013 yıllarında Rus turist akınına uğramıştı. O günlere dönmek için hedefler belirliyoruz."

- "Önümüzdeki yıl Uludağ'ı çok daha farklı bir şekilde konuşacağız"

Yabancı turist çekmek için Uludağ'da yapılan ve yapılacak festivallerin çok önemli olduğuna işaret eden Saraçoğlu, "O ülkelerin yöresel değerlerini içeren, o turistlerin sosyo-kültürel yapılarına hitap eden festivaller yapılırsa yabancı turist daha çok gelmeye başlar." dedi.

Saraçoğlu, Uludağ'ı var olan en iyi şekliyle daha iyi sunmanın planlamasını yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir şansımız var. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Uludağ'da geçmiş yıllarda turizm faaliyetleri yapmış, bölgeyi çok iyi tanıyan, bölgeye çok vakıf bir devlet büyüğümüz. Kendisini ziyarete gittiğimizde Uludağ'ın mevcut sorunlarının yeni dönemde daha hızlı çözüleceğine, sorunları takip edip çözüme kavuşturulacağına dair bize bilgiler verdi. Yani önümüzdeki yıl, 2019'un sonunda Uludağ'ı çok daha farklı bir şekilde konuşacağız. Uludağ'a hep geleceğin Davos'u gözüyle bakıyoruz. Bir adım daha o hedefe yaklaşmış olacağız. Ekonomi Zirvesi gibi aktivitelerin artması Uludağ'ı daha cazip hale getirebilir."

Uludağ'daki turizmin yazın da canlı tutulmasının önemli olduğunu söyleyen Saraçoğlu, "Bu doğrultuda Arapların özel ilgileri var. Arapları kışın da kayak yapmaya özendirmeye çalışıyoruz. Yazın futbol kulüplerinin kamp programlarını yapacağı bir şekle dönüştürebilirsek, onunla ilgili yatırımlar yapabilirsek hem Bursa'nın marka değerinin artmasını hem de dünyada daha çok tanınmasını sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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