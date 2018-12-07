1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ünal: Bahçeli'nin bu tavrı milletine duyduğu sevgi vefa borcu

Mahir Ünal: Cumhur Birileri ısrarla Devlet Bahçeli'nin tavrını AK Parti ile ilişkilendiriyor Bahçeli'nin bu tavrı milletine duyduğu sevgi vefa borcu ile ilgili bir şey.
07 Aralık 2018 11:28
Yazdır
Ünal: Bahçeli'nin bu tavrı milletine duyduğu sevgi vefa borcu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayınında Özgür Akbaş'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Ünal'a yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle:

Ünal'a yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına yönelik sözleri oldukça önemliydi. Bu seçimde sokaklarda görüntü ve gürültü kirliliği yaşamayacak mıyız? Ayrıntılarda neler var? AK Parti'nin seçim kampanyası nasıl olacak, süreç nasıl işleyecek?

Geçtiğimiz 2 aydır il il toplantılar yapıyoruz bütün teşkilat mensuplarımıza yeni seçim kampanyası çerçevesi içeriği konularında farklı eğitimler veriyoruz. Genel olarak klasik kampanyalar dönemi kapandı. Dijital dönüşümün sonucu olarak insanların artık haberleşme biçiminden temel niteliksel değişimin sonucu olarak klasik kampanyalar dönemi kapandı. Eski kampanyalarda kampanyanın psikolojisi dili söylemi fiziki coğrafyada şekillenirdi yani gündemi gazeteler televizyonlar belirlerdi geçmişte. Bu gündemin psikolojisini ayakta tutmak için her yere bayraklamalar yapılır gazete ilanları ama artık seçimin gündemi psikoloji dili sanal ortamda sanal coğrafyada oluşuyor. Eski seçimlerde seçimin psikolojisi oluşur ve sandığa kadar devam ederdi. Şimdi ise seçimin gündemi duygusu sürekli her an değişiyor. Duvarları gazete ilanlarını televizyon reklamlarını yine kullanacağız. Temel hassasiyetimiz herhangi bir çevre kirliliği oluşturmamak. Gece bakıyorsunuz seçim minibüsü seçim müziğini sonuna kadar açmış şehirde dolaşıyor bunların olmasına müsaade etmeyeceğiz. Diğer siyasi partilere de çağrıda bulunduk bu hassasiyeti diğer siyasi partilerin seçim kampanyalarında göstermelerini rica ettik.

Sanal dünyaya bu kadar hakim olabilecek misiniz?

Bizim hakim olmak gibi bir kaygımız yok kendimizi doğru ifade edebilmek kendimizle ilgili doğruları ve gerçekleri orada ortaya koyabilmek. Sanal ortamda da bir genel merkez oluşturduk. 1,5 milyon teşkilat mensubumuzun birbiriyle koşabildiği bunun üzerinden ortak bir dil kurgulamamızı sağlayan aslında bunu 16 Nisan'da da 24 Haziran'da da uyguladık şimdi bunu kurumsallaştırdık. Troller mi olacak? Hayır. Her bir teşkilat mensubumuz gerçek kişiliği kimliğiyle olacak. Aynı zamanda bunlar birer sosyal medya kullanıcısı oldukları için kendi düşüncelerini açık bir şekilde ifade edebilmeleri anlamına geliyor.

AK Parti ile MHP arasında ittifak görüşmeleri devam ediyor ama gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin yapacağı görüşmede. Bu görüşme ne zaman olur?

Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Bahçeli bu konudaki temennilerini açıkladılar. Burada hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Sayın Bahçeli'nin programına göre en kısa zamanda bu görüşme gerçekleşecektir. Önce iki genel başkan yardımcısının görüşmelerinin nihayetlenmesi gerekiyor. Bu görüşmeler nihayetlenmeden bunların genel başkanlara sunulması mümküm değil. İYİ Parti'nin Saadet Partisi'nin, CHP'nin dirsek teması ile HDP'nin yürüttüğü süreç masa başı ittifakı. Cumhur İttifakı ile seçim ittifakını her zaman birbirinden ayırdık. Diğer siyasi partilerin de 10 Aralık'tan itibasren 10-22 Aralık arasında TBMM'ye odaklanacaklar. Bütçe görüşmeleri var. Muhtemelen 22 Aralık'tan sonraki süreçte bu işler biraz daha şekillenecek netlik kazanacak.

Dün itibarıyla AK Parti adına açıklanmayan sadece 7 il var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Jeste jest yapılır'' sözlerinden, açıklamadığınız 6 ilde aday çıkartmayacağınız ve MHP adayını destekleyeceksiniz anlamını mı çıkarmalıyız?

Bu İstanbul ile birlikte 7 ilin bırakılmış olması önümüzdeki süreçte Cumhur İttifakı ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı ile Devlet Bey'in görüşmesi sonucunda kamuoyuna açıklanacak. Şu ana kadar 3 aday tanıtım toplantısı yaptık. Çok erken olmadı mı diyorlar. Şu anda takvim buna uygun bir şekilde işliyor herhangi bir şekilde zaman darlığı söz konusu değil. Açıklanacak adaylarımız için 3'e böldük süreci. 19 Şubat'ta kampanya lansmanızı yapacağız. Bu defa iki aşamalı ve iki kanaldan yani çok katmanlı ve çok boyutlu bir kampanya planlıyoruz. 19 Şubat kampanyamızı başlatacağız. Mitinglerimiz de şubatın son haftası başlar martın son haftasına kadar devam eder.

MHP, Erzurum ve Denizli adaylarını geri çekti. Bu illerde AK Parti'nin adayları desteklenecek başka bu tür iller olabilir mi? Görüşmeler ne zaman sonuçlanır?

Karşılıklı jestler. Cumhur İttifakı'nın hukukunun gerektirdiği özveri ortaya konuyorsa buna karşılıklı jestler diyoruz. Bunlar çok kıymetli. Birileri ısrarla Devlet Bahçeli'nin bu tavrını AK Parti ile ilişkilendiriyor Bahçeli'nin bu tavrı milletine duyduğu sevgi vefa borcu ile ilgili bir şey. Burada sorun Almanya'ya gidip Türkiye'yi şikayet etmektir. Bahçeli'nin posizyonu son derece doğru yerli millidir. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar sorunlu ve sıkıntılıdır. Manifestomuz hazır. Yeni bir şehircilik bildirgesi. Adaylarımızın açıklanması bittikten sonra daha ilçelerimizi açıklamadık. Önümüzdeki süreçte sanırım 22 Aralık'tan sonra İstanbul için ayrı bir tanıtım toplantısı yapacağız. Ondan sonra 81 ildeki adaylarımızı toplayarak tanıtım toplantısı yapacağız.

İstanbul adayı ne zaman açıklanır?

Şu anda bir tarih vermem doğru olmaz.

Binali Yıldırım ismi açıklanırsa istifa eder mi? MHP'ye bu konuda bir jest yapılabilir mi? Yoksa çoğunluğu olan AK Parti Meclis Başkanı yine iç bünyesinden mi çıkar?

AK Parti inanılmaz kurumsal kendi içerisinde son derece delegasyonu yetki devri güçlü olan her bir birimin kendi görev ve yetkileri içerisinde kaldığı için AK Parti başarılı ve kurumsal bir parti. Ben tanıtım ve medya başkanıyım. Onu grup başkanımız parti sözcümüz ya da genel başkanımız cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında kamuoyunun bilgileneceği hususlar bunlar.

Meclis ne zaman tatile girer?

Önce bütçe görüşmelerinin tamamlanması gerekiyor. Ondan sonra Meclis gündeminde ve komisyonların gündeminde çıkarılması gereken yasalar neler? Biraz da o belirler. Seçim çalışmaları için Meclis'in tatile girmesi erken. Seçim çalışmaları şubatın başında ortasında başlar. Meclis'in o tarihe kadar çalışmasında şu anda bir mani gözükmüyor.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,561 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Cumhur İttifakı'nı bozdurmamak konusunda kararlıyız'
07 Aralık 2018 14:12		 Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü
07 Aralık 2018 14:07
Bakan Kurum: Büyük bir sanat ve mimari hazinesine sahibiz
07 Aralık 2018 13:48		 Bakan Selçuk: Okullarda hiç kimse kayıt parası talep edemez
07 Aralık 2018 13:30
AK Parti: Kira artışı konusunda 'ÜFE, TÜFE' oranları hakkında değişiklik yapabiliriz
07 Aralık 2018 12:13		 'Sarı yelekliler' sadece orada kalmaz, her ülkeye sirayet eder'
07 Aralık 2018 12:10
Battal İlgezdi, 'helikopter pisti' davasından beraat etti
07 Aralık 2018 12:03		 Demirtaş'ın TCK 301'den yargılandığı davada birleştirme kararı
07 Aralık 2018 12:00
'Gaziantep'te suyla ilgili herhangi bir sıkıntı görülmüyor'
07 Aralık 2018 11:38		 MHP, Erzurum ve Denizli'de aday çıkarmaktan vazgeçti
07 Aralık 2018 11:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede, aylık veya 3 aylık enflasyon farkı uygulamasına geçilmeli!
8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu
'Yurtdışına gidecek personele sınırlama getiriyoruz'
Yeni askerlik sisteminde üzerinde durulan seçenekler
Sağlık personeline 30 dakika genelgesi
İlk defa masada bir asgari ücretli işçi
5393'e tabi sözleşmeli personelin mazeret izinleri
Savcılık temyizden vazgeçti, Atillla'ya tahliye yolu gözüktü
Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'le görüştü
Kaşıkçı'nın cesedi aranmıştı: Yalova'daki villanın akıbeti belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
prison break 2
boli-bolingoli mbombo 1
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 6
mahzuni şerif 2
michael scofield 1
Canı Çekmek 1
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 4
gelinim mutfakta 3
çocukken çizdiğimiz gülen yüzlü güneş 2
üçü bir yerde 1
SON İLANLAR
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam