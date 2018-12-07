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Durağa yanaşan halk otobüsü alev aldı
Çanakkale'de seyir halindeki bir halk otobüsü alev aldı. 15 yolcu tahliy edilirken yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi
Çanakkale'de seyir halindeyken alev alarak yangın çıkan halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Sabit Yaman yönetimindeki 17 H 0088 plakalı halk otobüsü, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir durağa yanaştığı esnada motor kısmından alev aldı.
Otobüsteki 15 yolcu tahliye edildi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Aracın kullanılamaz hale geldiği yangında, durağın yakınındaki bir marketin camları ile bahçesindeki eşyalar zarar gördü.
Market çalışanlarından Nuran Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüsün aniden yanmaya başladığını söyledi.
İtfaiyeye haber verdiklerini belirten Özcan, "Daha sonra ekipler geldi ve yangını söndürdü. Marketimizde de zarar oluştu. Bahçede bulunan malzemeler yandı, camlarımız kırıldı." dedi.
Öte yandan, yangın, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi
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