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MHP, Erzurum ve Denizli'de aday çıkarmaktan vazgeçti
AK Parti ile yerel seçim ittifakı görüşmelerini sürdüren MHP, Erzurum ve Denizli için açıkladığı adaylarını geri çekti
MHP, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için Denizli'de Ebru Leman Kalkan'ı, Erzurum'da ise Serdar Sevimli'yi aday göstermişti. MHP bu iki adayını geri çekti.
Bu hamle, MHP'nin bu iki ilde AK Parti adayına destek vereceği şeklinde yorumlandı.
AK Parti de Adana, Muğla, Osmaniye, Mersin, Aydın ve Manisa adaylarını henüz açıklamadı. AK Parti'nin bu illerde MHP'ye destek verilebileceği belirtiliyor.
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