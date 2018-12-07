1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Domuz saldırısına uğrayan çobanı ekipler kurtardı

Tunceli'de bir çoban domuzların saldırısı sonucu yaralandı. Yaralı çoban AFAD ve sağlık ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı
07 Aralık 2018 11:31
Yazdır
Domuz saldırısına uğrayan çobanı ekipler kurtardı

Olay, Pertek ilçesi Yukarı Yakabaşı köyü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan 25 yaşındaki Özkan Ulubay, domuz saldırısı sonucu yaralandı. Yaralı çoban 112 Acil Komuta Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı çobana ulaşarak olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı 5 saatlik çalışmayla bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralının hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,686 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elazığ'da trenin çarptığı kişi öldü
07 Aralık 2018 12:58		 Babaları cezaevinde olan torunlarını yurda vermek istemyior
07 Aralık 2018 12:36
Liseli ilk kez denediği uyuşturucuyla hayatını kaybetti
07 Aralık 2018 12:33		 Mahkemede 'Senin çocuğun erkek, bir şey olmaz, unutur gider' savunması
07 Aralık 2018 12:30
Tarım ve Orman Bakanı: Orman yangınlarına müdahalede lideriz
07 Aralık 2018 12:25		 Kayseri'de tefecilikten gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
07 Aralık 2018 11:37
Durağa yanaşan halk otobüsü alev aldı
07 Aralık 2018 11:29		 Bingöl'de araştırma görevlisi evinde ölü bulundu
07 Aralık 2018 09:26
Hem kazaya sebebiyet verdi, hem zabıtalara saldırdı
06 Aralık 2018 23:27		 Otomobilin çarptığı eczacı kadın hayatını kaybetti
06 Aralık 2018 22:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede, aylık veya 3 aylık enflasyon farkı uygulamasına geçilmeli!
8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu
'Yurtdışına gidecek personele sınırlama getiriyoruz'
Yeni askerlik sisteminde üzerinde durulan seçenekler
Sağlık personeline 30 dakika genelgesi
İlk defa masada bir asgari ücretli işçi
5393'e tabi sözleşmeli personelin mazeret izinleri
Savcılık temyizden vazgeçti, Atillla'ya tahliye yolu gözüktü
Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'le görüştü
Kaşıkçı'nın cesedi aranmıştı: Yalova'daki villanın akıbeti belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Canı Çekmek 1
Manuel da Costa 1
münhasır 1
en lezzetli yemek 8
kadın hakları 2
07.12.2018 a.alanyaspor vs beşiktaş maçı 1
tuğba kuruyemiş 1
dünya ahiret acımsın 2
mahzuni şerif 2
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 6
SON İLANLAR
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam