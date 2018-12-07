Kayseri'de tefecilikten gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Kayseri'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 zanlı, savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren kişileri tefecilik yaparak daire ve dükkanlarını alıp zor durumda bıraktıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen D.Y, F.Y, İ.D, İ.O. ve N.İ'nin savcılık sorguları tamamlandı.

Zanlılar, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Kentte önceki gün gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 299'u alacaklı ve borçlu kısmı boş çeşitli meblağların yazılı olduğu 377 senet, inşaat firmasına ait kaşe, senet defteri, tapu fotokopisi, sözleşmeler ile ruhsatsız tabanca ve buna ait şarjör ile 12 mermi ele geçirilmişti.