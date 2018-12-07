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Yılın 2. KPDK toplantısı bugün yapılacak

Memur sendika temsilcileri ile Bakanlık temsilcileri arasındaki yılın 2. Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı bugün saat 15:00'de başlayacak
07 Aralık 2018 11:48
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Yılın 2. KPDK toplantısı bugün yapılacak

4688 sayılı Kanunun 21. maddesi şu şekildedir:

"Kamu Personeli Danışma Kurulu, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel mevzuatının ve kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, yönetimin daha iyi işleyen bir yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi, kamu görevlilerinin yönetime katılımının sağlanması ve kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözümler geliştirilmesi amacıyla; Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın başkanlığında, en çok üyeye sahip üç konfederasyonun genel başkanı ile her bir hizmet kolunda en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikasının başkanı ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur. Kurula gündemde yer alan konulara göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de davet edilebilir.

28 inci maddede belirtilen toplu sözleşme konuları ile kurumsal konular dışında kalan ve kamu personel sistemini ilgilendiren genel nitelikli konular, Kurulda değerlendirilir.

Kurul, her yıl mart ve kasım aylarında toplanır. Kurulun sekretarya hizmetleri Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür"

Kanunu bu maddesine göre, daha önce enflasyon zammı ve 3600 ek gösterge konularının gündem konusu olarak ele alınıp müzakere edilmesi mümkün değildir. Zira bu konular ancak toplu sözleşmelerde ele alınabilecek konulardır.

Bu bağlamda, kamu personel sistemini ilgilendiren genel nitelikli konuların, örneğin yarı zamanlı çalışma gibi konuların, ele alınması bekleniyor.

Ancak KPDK toplantıları oldukça verimsiz toplantılar olup, genel olarak Konfederasyon başkanları kendi fikirlerini ifade etmekte ve bir karar alınmadan, alınsa bile bağlayıcılığı olmadan, toplantılar sona ermektedir.

2018 yılının 2. KPDK toplantısı bugün saat 15:00'de başlayacak
Memurlar.Net - Özel

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