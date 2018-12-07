Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, son dönemlerdeki yağışlarla kenti besleyen Kartalkaya Barajı'ndaki su seviyesinin son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ve 2019 yılında Gaziantep'te suyla ilgili bir sorun beklenmediğini bildirdi.

Sönmezler, yazılı açıklamasında, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Kartalkaya Barajı'nda incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Son dönemlerdeki yağışlardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Sönmezler, özellikle son iki ayda mevsim normallerinde yağan yağışların, Kartalkaya Barajı'nda su hacmini yükselttiğine dikkati çekti.

Sönmezler şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla barajda 47 milyon metreküp su bulunuyor. Bu değer, son 6 yılın en iyi değeri. Söz konusu bölgede 2017 yılında 39, 2016 yılında 28, 2015 yılında 39, 2014 yılında 38 ve 2013 yılında 40 milyon metre küp suyumuz bulunuyordu. Şükürler olsun ki bu durum, Pazarcık, Gölbaşı ve Çağlayancerit'i kapsayan Kartalkaya havzasının yanı sıra Gaziantep'te su rezervleri anlamında şehrimizi rahatlattı. 2019 yılında Gaziantep'te suyla ilgili herhangi bir sıkıntı görülmüyor."

Gaziantep'te özellikle aralık ayındaki yağışların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu vurgulayan Sönmezler, ilk haftada yağışların 50 kilogramın üzerinde olduğunu belirtti.

Sönmezler, Düzbağ Projesi'nin de yakında devreye girmesiyle su alanında sıkıntının olmayacağını ve su kaynaklarının canlanması için kar yağışını beklediklerini bildirdi.