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Battal İlgezdi, 'helikopter pisti' davasından beraat etti

Görevinden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile 6 sanık, "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandıkları davada beraat etti
07 Aralık 2018 12:03
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Battal İlgezdi, 'helikopter pisti' davasından beraat etti

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Battal İlgezdi ile 6 çalışanın, envanterde helikopter olmamasına rağmen, belediyeye ait yeşil alana mevzuata aykırı helikopter pisti yaptırıp ücretsiz olarak özel kullanıma sundukları iddiasıyla ilgili "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandıkları dava karara bağlandı.

İstanbul Anadolu 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sadık Semih Kayhan ile sanık avukatları katıldı.

Tüm sanıkların avukatı İnan Bektaş, iddianamede yer alan hususların gerçeğe aykırı olduğunu ileri sürerek, "Buranın isale hattında kaldığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi izin vermeden buraya helikopter pisti yaptırıldığı, özel kullanıma sunulduğu gibi gerçeğe aykırı hususlarla dava açılmıştır. Böyle bir durum söz konusu değildir. Beraatlerine karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Battal İlgezdi ile bir kısım sanıkların avukatı Ali Diren de müvekkillerine yüklenen "görevi kötüye kullanma" suçunun unsurlarının oluşmadığını savunarak, "Şu anda helikopter pisti İstanbul Valiliği kayıtlarına geçmiş ve bu şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca belediyenin afet koordinasyon merkezi de burada mevcuttur. Böylece mevzuata uygun işlem tesis edildiği doğrulanmıştır. Üçüncü kişilere herhangi bir menfaat temin edilmemiştir. Herhangi bir kamu zararı oluşmamıştır. Çevredeki yeşil alan park olarak düzenlenmiş ve kamuya açılmıştır. Beraatlerine karar verilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son sözü sorulan sanık Sadık Semih Kayhan ise suçsuz olduğunu belirterek, baraatine karar verilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi Enver Kumbasar, görevi kötüye kullanma suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların beraatlerine karar verdi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında belediye envanterinde helikopter olmamasına rağmen Ataşehir İlçesi Barbaros Mahallesi 249 pafta 3387 ada 1 parsel sayılı taşınmazın yanındaki belediyeye ait yeşil alana mevzuata aykırı olarak helikopter pisti (heliport) yaptırmak ve belediye encümeninin 7 Nisan 2011 tarihli kararıyla bu pisti Ağaoğlu Şirketler Grubunun ücretsiz kullanımına bırakmak suçlamasıyla ihbarda bulunulduğu belirtilmişti.

İddia üzerine mülkiye müfettişlerince inceleme yapıldığı ifade edilen iddianamede, 3 bin 350 metrekare yüz ölçümlü park alanının 1 Ekim 2010'dan itibaren ilgili şirket tarafından helikopter pisti olarak kullanıldığı, helikopter hangarı ve pist yönetimi amaçlı 630 metrekare, depo amaçlı 100 metrekare kapalı alan bulunduğu, kalan 2 bin 620 metrekarenin ise helikopter pisti olarak kullanıldığı ve yeşil alanın betonlaştırıldığı aktarılmıştı.

İSKİ Genel Müdürlüğü'nün, Ataşehir Belediyesi'ne gönderdiği yazıda isale hattında kaldığı gerekçesiyle söz konusu yerdeki inşaatın kaldırılması, aksi takdirde bölgede oluşacak maddi ve manevi zararlar ile yaşanacak susuzluktan belediyenin sorumlu olacağının bildirdiği aktarılan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın da imar planında park alanı olan yerde İmar Kanunu'nun 3. maddesine aykırı olarak heliport inşasına müsaade edilmeyeceğinin bildirildiği kaydedilmişti.

İddianamede, bu iddialara ilişkin bilirkişiler tarafından hazırlanan raporda, söz konusu alanın ilgili yürürlükteki planlarda kamuya ait park alanı olduğu, bu alanın 2 bin 620 metrekarelik kısmında açık helikopter pisti bulunduğu, 620 metrekare helikopter hangarı ve 100 metrekarede depo alanı olmak üzere toplam 730 metrekarelik kapalı alanın yer aldığı anlatılmıştı.

"Deprem ve benzeri doğal afetlerde, olağanüstü durumlarda kullanılması ve hibe edilmesi" şeklinde karar alınmasına rağmen özel statüde kullanılan alanın hibe edilmediği, dolayısıyla kamu kullanımına kapatıldığı vurgulanan iddianamede, Battal İlgezdi, belediye başkan yardımcıları Gül Coşkun, Sadık Semih Kayhan, Hüseyin Hışme, Yapı Kontrol Müdürleri Leyla Bölen ve Cenan Arslan ile Yapı Kontrol Müdür Vekili Mehmet Ali Düzova'nın "görevi kötüye kullanma" suçundan altışar aydan ikişer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.
Anadolu Ajansı
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