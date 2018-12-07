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AK Parti: Kira artışı konusunda 'ÜFE, TÜFE' oranları hakkında değişiklik yapabiliriz

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız: Kiralardaki artış oranı olarak 'ÜFE ve TÜFE'nin ortalaması alınır' veya 'düşük olan kullanılır' şeklinde bir değişiklik yapabiliriz. Bu madde üzerinde önerge için çalışarak Genel Kurula gelmek isteriz
07 Aralık 2018 12:13
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AK Parti: Kira artışı konusunda 'ÜFE, TÜFE' oranları hakkında değişiklik yapabiliriz

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, "kira artış oranının TÜFE ile belirlenmesini" öngören maddeye ilişkin "Kiralardaki artış oranı olarak 'ÜFE ve TÜFE'nin ortalaması alınır' veya 'düşük olan kullanılır' şeklinde bir değişiklik yapabiliriz. Bu madde üzerinde önerge için çalışarak Genel Kurula gelmek isteriz." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Teklifin, kira bedelinin belirlenmesinde Tüketici Fiyat Endeksi'nin artış oranı olarak belirlenmesine yönelik Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesinin değiştirilmesini öngören maddesi müzakere edildi.

Milletvekilleri bu maddeye yönelik eleştiri ve önerilerini dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, kiralara daha düşük oranda zam yapılması için TÜFE'nin tercih edildiğini belirterek, "TÜFE oranı alınınca 'ekonomiyi düzelttik' diyeceksiniz. Bu palyatif bir teklif. Batırdığınız ekonominin en önemli alanlarından inşaata ilişkin düzenlemeler yapmaya çalışıyorsunuz." diye konuştu.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, söz konusu teklifin bugünkü şartlarda kiracıyı koruma amacı güttüğünü ancak daha sonraki dönemde enflasyon verilerinin değişmesiyle bu amaca hizmet etmeyebileceğine vurgu yaptı. Şener, "Yasalar kalıcıdır. Bir yılı düşünerek böyle bir düzenleme yapılması doğru değildir. Ana çerçeve çizilerek her yıl ilgili idare tarafından düzenleme yapılabilir. Yani gelecek yıl TÜFE çok artarsa, Meclise 'ÜFE ile düzenlenir.' şeklinde bir teklif mi getireceğiz?" ifadelerini kullandı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da sık sık kanun değişikliğine gitmemek açısından bu maddede kalıcı bir düzenleme yapılmasını önerdi.

- "Bakanlığa veya Cumhurbaşkanlığına yetki verilebilir"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, teklifin söz konusu maddesinin hem kiracıyı hem de gayrimenkul sahiplerini gözetmesi gerektiğini vurgulayarak, burada yetkinin Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Cumhurbaşkanlığına devredilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da kira artış oranının belirlenmesinde TÜFE veya ÜFE'nin kullanılması yerine oranın belirlenmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilebileceğini belirtti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ise TÜFE'nin kira artış oranının belirlenmesinde kullanılmasını doğru bulduklarını, çünkü sokaktaki vatandaşa yansıyan enflasyonun TÜFE olduğunu söyledi. Tatlıoğlu, "Oranın belirlenmesini birilerine, bir makama havale etmeyelim. ÜFE ve TÜFE ortalamasının alınması doğrudur. İnsanımızın da alışkanlığı olan bu temayüle uyulmuş olur." görüşünü bildirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, vatandaşın kira artış oranını belirlerken TÜFE ve ÜFE ortalamasını baz aldığını anımsatarak, "Gayrimenkul sahiplerini de düşünmek ve cezalandırmamak lazım." dedi.

Teklif sahibi, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız söz konusu eleştiri ve öneriler üzerine, milletvekillerinin "TÜFE ve ÜFE oranlarındaki artış oranlarının yıllara ve dönemlere göre farklılık gösterebileceği" yönündeki tespitlerini ve önerilerini haklı bulduğunu söyledi. Altunyaldız, "Kiralardaki artış oranı olarak 'ÜFE ve TÜFE'nin ortalaması alınır' veya 'düşük olan kullanılır' şeklinde bir değişiklik yapabiliriz. Teklifimizin bu maddesinin, Genel Kurula kadar bu şekilde kabul edilmesini öneriyorum. Bu madde üzerinde önerge için çalışarak Genel Kurula gelmek isteriz." şeklinde konuştu.

Komisyonda teklifin görüşmeleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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