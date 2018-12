Tarım ve Orman Bakanı: Orman yangınlarına müdahalede lideriz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin orman yangınlarına müdahale konusunda dünyada lider olduğunu belirterek, "Orman Genel Müdürlüğü personelinin aldığı motivasyonla müdahale sürelerimiz şu anda 13 dakikalara inmiş durumda. Bunu da inşallah dünyada daha önce kırılmamış bir rekor olan 10 dakikalara indirme konusunda benim arkadaşlardan beklentilerim, onların da bu konuda gayretleri var." dedi.

Pakdemirli, Bursa'nın Mudanya ilçesi Çağrışan mevkisinde 11 Ağustos'ta çıkan orman yangınında, 30 hektarı aşkın alanın zarar gördüğü bölgede düzenlenen fidan dikim törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Pakdemirli, Türkiye'nin orman varlığını korurken şehit düşen 114 kişiye rahmet, yakınlarına da sabır diledi.

Tarım ve ormanın bir arada bulunduğunu belirten Pakdemirli, "Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçerken azalan bakanlık sayısıyla birlikte tarım ve ormanın bir arada tek bir bakanlık olarak değerlendirilmesinden daha doğru bir karar belki de yoktu. Bu anlamda tarım ve orman bir araya geldiği ve bunu beraber yönettiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

- "Dünyada en iyisi biziz"

Bakan Pakdemirli, orman yangınlarına müdahale konusunda Türkiye'nin başarısına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yani dünyada en iyisi biziz. Birçok ülkeye gidiyorum, aşağı yukarı 15-20 ülkeye gittim ve bu ülkelerde her zaman bana şunu söylüyorlar; 'Sizin orman yangınlarına müdahale konusunda dünya lideri olduğunuzu biliyoruz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bu 'know how'u bize nasıl transfer edersiniz?' Ben de her zaman şunu söylüyorum; bizim burada lider olmamızın hiçbir önemi yok. Dünyadaki orman varlığı, dünyadaki her bir vatandaşındır. Bu anlamda biz her türlü orman yangınlarıyla ilgili desteği veririz. Ben bakanlığa geldiğim zaman müdahale süremiz aşağı yukarı 15 dakikalar civarındaydı. Yaz boyu da bu görünmez kahramanlarımıza destek olmak anlamında ben de sahada onlarla beraber çeşitli müdahalelere katıldım. Orman Genel Müdürlüğü personelinin aldığı bu motivasyonla da müdahale sürelerimiz şu anda 13 dakikalara inmiş durumda. Bunu da inşallah dünyada daha önce kırılmamış bir rekor olan 10 dakikalara indirme konusunda benim arkadaşlardan beklentilerim, onların da bu konuda gayretleri var."

- "Ormanlarla vatandaşlarımız daha çok buluşmalı, kullanmalı"

Göreve geldiğinde vatandaş ile ormanların daha fazla buluşması üzerinde durduğunu anlatan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Ormanlarla vatandaşlarımız daha çok buluşmalı daha çok kullanmalı. Sabah gidip akşam döndüğümüz bir yer olmamalı. Ama bu kullanımı yaparken de koruma dengesini gerçekten çok önemsememiz gerekiyor. Devlet korumayla alakalı her türlü gayreti koyar ama her şeyden daha önemlisi vatandaşın ağacı koruması, ormanı koruması. Bu konudaki bilgilendirme ve bilinci de mutlaka artırmamız gerekiyor. Tabii ki yangın çıktıktan sonra müdahale süresi önemli ama çıkmadan önce de önleme merkezi önemli. Bununla ilgili Türkiye'ye örnek olacak derecede yüksek teknoloji kullanan çok güzel bir yangın merkezimiz var. Bununla ilgili de inşallah önümüzdeki günlerde hem medya hem de ilgili kişileri burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız."

- "Hedefe doğru koşuyoruz"

Pakdemirli, Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"2023'te yüzde 30 orman varlığımız olmasını hedefliyoruz. AK Parti iktidara geldiği zaman bu yüzde 22'ydi. 2023 itibarıyla, 1,5 milyon hektar orman varlığımızı artırmış olacağız. Dünyada yaşayan her canlı için bir tane fidan hedefiyle hızlı bir şekilde bu hedefe doğru koşuyoruz. Bugün 4,5-5 milyara koştuk ama 7 milyar hedefimiz var, bu 7 milyar hedefine 2023'te inşallah varmayı düşünüyoruz. Dünyada zor bir ev ödevimiz var. 20 yıl içerisinde yüzde 50 gıda üretimimizi artırmamız gerekiyor tarımsal üretimimizi artırmamız gerekiyor. Ama bir yandan yağışlar azalıyor ve dünyada çölleşme var. İklimler değişiyor. Bunun en önemli garantisi ve sigortası da orman varlığımızı artırmak. Biz bu konuda ev ödevimizi yaptığımızı düşünüyoruz. Ama geçmiş başarı geleceğin garantisi değil. Burada çok daha agresif bir politikayla orman ve ağaç varlığımızı mutlaka artırmamız gerekiyor."

Son yıllarda tarım arazilerinin kaybıyla ilgili çok ciddi adımlar atıldığına da değinen Pakdemirli, "2005 yılında çıkan kanunla senelik tarım arazisi kaybımız 120 bin hektardan 60 bin hektarlara düştü. Son iki yılda da tarım arazisi kaybımızı 60 bin hektarlardan 30 bin hektarlara kadar düşürmüş vaziyetteyiz. Bize başta orman arazisi sonra da tarım arazisi gelecek nesillere bu dünyayı, Türkiye'yi, bu güzel Bursa'yı taşımamız için bunları korumamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "36 hektarda biz 47 bin 800 fidan dikeceğiz"

Mudanya'da yangın çıktığı zaman bunun speküle edildiğini anlatan Pakdemirli, "Yerleşim alanına yakın bir yerde yangın çıkması sonucu 'Buralarda villalara arazi açılıyor' denildi. Orman alanları zaten kanunla korunan alanlardır. Bu alanlar yansa dahi başka bir amaçla kullanılması söz konusu değildir. Yanan alanların hepsinde zaten değerli personelimiz gerekli ağaçlandırma çalışmalarını yapıyorlar. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Tabii 3-4 ay içerisinde de hemen yangına mütakiben gerekli temizliklerin yapılmış olması ve ağaçlandırma çalışmalarına başlıyor olmamız ve birkaç hafta içerisinde bunları bitiriyor olmamız çok önemli. Bugün, yanan 8 bin 700 ağacımıza karşılık 36 hektarda biz 47 bin 800 fidan dikeceğiz. 21 bini kızılçam, 3 bini selvi, 3 bini fıstıkçamı, defnesi, ıhlamuru, akçaağacı, inciri, erguvanı ve 15 bin tane de aromatik bitki dikerek bu bölgemizi de inşallah ağaçlandırıyor olacağız. 'Memleketini en çok seven, memleketine en çok hizmet edendir' diyorum. Özellikle bu konuların, tarım ve orman konusunun speküle edilmemesini, bu konuların hassas olduğunu söylüyorum." diye konuştu.

- Haluk Levent'ten teşekkür

Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) kurucusu, şarkıcı Haluk Levent de burada fidan diktiği için mutlu olduğunu belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı zaten Anayasal hak ve hukuk çerçevesinde yanan yerlerin ya da bizim tabirimizle yakılan yerlerin yerine zaten villaların inşa edilemeyeceğini ve kanuna aykırı olduğunu belirtmişti. Bizler de onu düşünüyoruz ama yine de Türkiye'de birçok örneğini gördük, bu nedenle de sosyal medyadan devamlı taciz ettik, 'Ne olur gidelim' diye, zaten onların da bir planı varmış. Bizleri de davet ettiler, ben huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum. Ne zaman bir fidan dikimi varsa ülkenin her tarafına gitmeye ve AHBAP grubuyla beraber olmaya söz veriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Programa, TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de katıldı.