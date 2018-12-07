1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahkemede 'Senin çocuğun erkek, bir şey olmaz, unutur gider' savunması

Erzurum'un Aşkale ilçesinde akrabası olan ortaokul öğrencisi Y.G.'ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Y.G.'nin tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıktan şikayetçi olduğunu belirten Y.G.'nin annesi A.G., "Sanığın annesi Ş.G., evime gelip, 'Senin çocuğun erkek. Bir şey olmaz, unutur gider' diye şikayetçi olmamamızı istedi" dedi
07 Aralık 2018 12:30
Yazdır
Mahkemede 'Senin çocuğun erkek, bir şey olmaz, unutur gider' savunması

Erzurum Aşkale'de iki aile arasında kavga çıktı. Kavganın ardından aileler, darp iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan Aşkale Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, ortaokul öğrencisi Y.G.(14) adlı erkek çocuğun, akrabası ve komşusu olan Y.G.'nin (27) cinsel istismarına uğradığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Savcılık, rehber öğretmeninden, Y.G. ile bağlantı kurmasını istedi. Y.G., öğretmene ilkokul yıllarından itibaren cinsel istismara uğradığını anlattı.

Çocuk İzleme Merkezi'nde de ifadesi alınan ortaokul öğrencisi Y.G., "İlk kez 9-10 yaşlarında bana istismarda bulundu. Beni götürdüğü çatı katında bu eylemi yaptı. Daha sonraki yıllarda da benzer şekilde istismar eylemleri oldu. 7'nci sınıftayken aynı teklifi yapınca durumu aileme anlattım. Bundan dolayı iki aile arasında kavga çıktı" diye konuştu.

Gözaltına alınan Y.G. ise suçlamaları kabul etmeyerek, iftiraya uğradığını savundu. Y.G., 30 Mart günü tutuklanarak cezaevine konuldu.

Y.G. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 4,5 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kemal Gül, "14 yaşında bir öğrencinin kırsal alanda cinsel istismara uğradığını açıklamasının ve bu durumunun kendisine zor duruma sokacağını bile bile tutarlı beyanlar ile eylemi anlatmasının iftira olarak değerlendirilemeyeceği, şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmeyerek atılı suçları işlediği kanaatine varılmıştır" dedi.

Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasında, Y.G. suçlamaları yine kabul etmedi. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Y.G., cinsel istismarda bulunmadığını iddia etti.

Duruşmada sanıktan şikayetçi olan Y.G.'nin annesi A.G. de dinlendi. Anne ifadesinde, ailenin sürekli evlerine gelerek, kendilerine şikayetten vazgeçmeleri konusunda baskı yaptığını anlattı. Anne A.G., "Sanığın annesi Ş.G. evime gelerek, 'Senin çocuğun erkek. Bir şey olmaz, unutur gider' diyor. Bizi her gördükleri yerde 'Çocuğumun adını kimseye söylemeyeceksin. Mahkemeye gidip yalan söyledik diyeceksiniz' diyorlar. Şikayetçiyim" diye konuştu. Mahkeme duruşmayı erteledi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,652 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elazığ'da trenin çarptığı kişi öldü
07 Aralık 2018 12:58		 Babaları cezaevinde olan torunlarını yurda vermek istemyior
07 Aralık 2018 12:36
Liseli ilk kez denediği uyuşturucuyla hayatını kaybetti
07 Aralık 2018 12:33		 Tarım ve Orman Bakanı: Orman yangınlarına müdahalede lideriz
07 Aralık 2018 12:25
Kayseri'de tefecilikten gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
07 Aralık 2018 11:37		 Domuz saldırısına uğrayan çobanı ekipler kurtardı
07 Aralık 2018 11:31
Durağa yanaşan halk otobüsü alev aldı
07 Aralık 2018 11:29		 Bingöl'de araştırma görevlisi evinde ölü bulundu
07 Aralık 2018 09:26
Hem kazaya sebebiyet verdi, hem zabıtalara saldırdı
06 Aralık 2018 23:27		 Otomobilin çarptığı eczacı kadın hayatını kaybetti
06 Aralık 2018 22:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede, aylık veya 3 aylık enflasyon farkı uygulamasına geçilmeli!
8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu
'Yurtdışına gidecek personele sınırlama getiriyoruz'
Yeni askerlik sisteminde üzerinde durulan seçenekler
Sağlık personeline 30 dakika genelgesi
İlk defa masada bir asgari ücretli işçi
5393'e tabi sözleşmeli personelin mazeret izinleri
Savcılık temyizden vazgeçti, Atillla'ya tahliye yolu gözüktü
Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'le görüştü
Kaşıkçı'nın cesedi aranmıştı: Yalova'daki villanın akıbeti belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Canı Çekmek 1
Manuel da Costa 1
münhasır 1
en lezzetli yemek 8
kadın hakları 2
07.12.2018 a.alanyaspor vs beşiktaş maçı 1
tuğba kuruyemiş 1
dünya ahiret acımsın 2
mahzuni şerif 2
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 6
SON İLANLAR
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam