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Liseli ilk kez denediği uyuşturucuyla hayatını kaybetti

istanbul Bakırköy'de arkadaşlarıyla buluştuktan sonra ilk kez yemekte uyuşturucu deneyen lise öğrencisi eve geldiğinde kendisini iyi hissetmediğini anne ve babasına söyledi. Bu sırada genç evin penceresine yaklaştığında dengesini kaybeden genç 10. kattan yere düşerek hayatını kaybetti. Öte yandan polis uyuşturucuyu gençlere temin eden korsan taksi şoförünü de gözaltına aldı
07 Aralık 2018 12:33
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Liseli ilk kez denediği uyuşturucuyla hayatını kaybetti

Olay, Bakırköy'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre Serhat S. isimli kişi ailesiyle akşam yemek yedi. Ardından ailesinin yanından ayrılan genç arkadaşlarıyla buluştu. Bu sırada bir arkadaşının kullandığı uyuşturucu maddeyi merak eden Serhat S., ilk defa uyuşturucuyu denedi. Kullandığı uyuşturucu sonrasında kendini iyi hissetmeyen S., arkadaşlarının yanından ayrılarak Ataköy'de bulunan evine geldi.

Bina girişinde çocuklarını ayaklarında ayakkabı ve çorap olmayan çocuklarını gören anne ve babası çocuğa neden bu durumda olduğunu sordu. Serhat S., annesine uyuşturucu kullandığını ve kendini iyi hissetmediğini söyledi. Anne ve baba çocuklarını alarak 10. katta bulunan evlerine çıkardı ve konuşmaya başladı. Bu sırada kullandığı uyuşturucu maddenin etkisinde bulunan lise öğrencisi, anne ve babasına kedisinin düştüğünü ve nasıl düştüğünü göstermek istediğini söyledi. Bu sırada cama gelen Serhat S., dengesini kaybederek aşağıya düştü ve hayatını kaybetti.

Talihsiz çocuğun ölümünden sonra polis ekipleri inceleme başlatarak Serhat S.'nin yemek yediği arkadaşlarını sorguya aldı. Bu sırada uyuşturucu maddeyi kullanan arkadaşı uyuşturucu maddeyi bir korsan taksi şoföründen aldığını söyledi. Bunun üzerine yakalanarak gözaltına alınan korsan taksi şoförü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan lise öğrencisinin apartmandaki son görüntüleri de ortaya çıktı. Genç apartmanda yürürken görülüyor.

İhlas Haber Ajansı
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