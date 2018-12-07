Yabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerli

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan yönetmeliğe göre 250 bin dolar veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin 3 yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesi de vatandaşlık kazanımı için yeterli olacak.

Yabancılara konut satışında tarihi zirveler görülmeye devam ederken, bu yılın 10 ayında ilk defa 30 binin üzerinde konut satışı yapıldı. Gelecek yıl da yabancılara konut satışlarının artarak devem edeceğini sektörün önde gelen temsilcileri söyledi.

YABANCILARA KONUT SATIŞLARI GELECEK YIL DA ARTARAK DEVAM EDECEK

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, Demirören Haber Ajansına(DHA) konuştu. 2019 yılında da yabancılara konut satışlarının artacağını dile getiren GYODER Başkanı Yetgin, gelecek yıl için hedefin 50 ila 60 bin rakamlarını aşmak olduğunu söyledi. 2019 yılında daha planlı, arz-talep dengesine göre konut projelerinin yapılacağını ifade eden Yetgin, gayrimenkul sektörünün öneminin ve dinamiklerinin kaybolmayacağı bir yıl öngördüklerine dikkat çekti.Sektörün zaman zaman bazı faktörler nedeniyle iniş ve çıkışlar yaşadığını ancak Türkiye ekonomisinin gayrimenkul sektörü ayağına bakıldığında temellerinin son derece sağlam olduğunu kaydetti.

KREDİ FAİZ ORANLARI BİRKAÇ YILA DÜŞECEK

Gayrimenkul sektörünün dinamik bir yapısı olduğunu söyleyen GYODER Başkanı, Nüfus artış oranı, kentsel dönüşüm, göçler ve yenileme sebebiyle talebin çok kuvvetli olduğunu görmekteyiz. Talebin aktif hale gelmesi için de bazı faktörler var. Bunlardan birisi konut kredi faiz oranlarının yüzde 1in altında olması. Bu, şu sıralar çok mümkün değil ama kademeli olarak önümüzdeki birkaç yıl içerisinde düşmesini bekliyoruz dedi.

SATIŞ TRENDİNDE ARTIŞ VAR

Diğer yandan ihtiyaçlar doğrultusunda birinci ve ikinci el konutta satışların son 4-5 yıl içerisinde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen artış trendinde olduğunu anlatan Yetgin, 2016 yılı 2015'ten daha iyiydi. 2017 de 2018den 2017 ve 2018 yılları aşağı yukarı aynı rakamlardaydı. Önümüzdeki yıl da büyük ölçüde bu şekilde devam edeceğini söyleyebiliriz şeklinde konuştu. Öte yandan GYODER Başkanı Yetgin, 2019 yılında daha planlı, arz-talep dengesine göre projelerin yapılacağını, gayrimenkul sektörünün öneminin ve dinamiklerinin kaybolmayacağı bir yıl öngördüklerini sözlerine ekledi