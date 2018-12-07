1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Babaları cezaevinde olan torunlarını yurda vermek istemyior

Rize'nin Güneysu ilçesinde, babaları cezaevine giren, anneleri tarafından terk edilen 4 kardeş, devlet korumasına alınacak. Dede Salih Ayhan, "Eşimle torunlarımıza en iyi şekilde bakıyoruz. Devletin yetkili kurumu, çocukları bizden almak istiyor. Biz vermek istemiyoruz. Bizim onlara bakacak gücümüz var" dedi
07 Aralık 2018 12:36
Yazdır
Babaları cezaevinde olan torunlarını yurda vermek istemyior

Güneysu ilçesi Gürgen köyünde yaşayan Erdinç Ayhan, 2008 yılında 13 yaşında olan Büşra Alev ile kaçıp, dini nikahla evlendi. Büşra Alev'in hamile kalıp düşük yapması üzerine gittiği hastanede çiftin resmi nikahları olmadığı ortaya çıktı. Başlatılan soruşturma sonunda Erdinç Ayhan hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı. Dava sürerken çift, resmi nikah kıydı. Genç kadının dördüncü çocuğuna hamile olduğu 2014 yılında ise ceza davasında karar çıktı. Erdinç Ayhan 8,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayhan, tutuklanarak, cezaevine konuldu. Hamile eşi ise evi terk etti. Çift geçen yıl boşanırken, yaşları 3 ile 7 arasında değişen 4 çocuğu, babaanne Sulbiye Ayhan ve dede Salih Ayhan'ın yanında yaşamaya başladı.

Ancak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 'bakım şartları uygun olmadığı' gerekçesiyle çocukların bakım altına alınması için girişim başlattı. Dede ve babaanne ise çocuklardan ayrılmak istemiyor.

'ÇOCUKLARI VERMEK İSTEMİYORUZ'

Salih Ayhan, torunlarına eşi ile birlikte en iyi şekilde bakmaya çalıştıklarını belirterek, "Devletin yetkili kurumu çocukları bizden almak istiyor. Ama biz torunlarımızı yurtlara vermek istemiyoruz. Bizim onları bakacak gücümüz var. Yurtta çocuklarımıza iyi bakmazlar. Onlara ben imkanlarım kadar, en iyi şekilde bakıyorum. Onları yurtlara vermek istemiyorum" dedi. Babaanne Sulbiye Ayhan da "Devlet çocukları bizden almak istiyor. Ama biz çocuklarımızı yurtlara vermek istemiyoruz. Bizim onları bakacak gücümüz var" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMA KAVUŞMAK İÇİN UĞRAŞIYORUM'

Çocukların 25 yaşındaki annesi Büşra Alev, bir cahillik yapıp, küçük yaşta kaçarak evlendiğini anlatarak, "Küçük yaşta hamile kaldım ve hastaneye gittim. Hastane polisinin rapor tutması sebebiyle eşim hakkında dava açıldı. Biz ailelerin onay vermesi ile 2010 yılında resmi nikahımızı kıydırdık. Açılan dava ise 2014'te sonuçlandı ve eşim hapse girdi. Dördüncü çocuğuma hamileydim. 2015 yılında eşimin hapse girmesi ve doğum sonrası depresyon sebebiyle kaçarak geldiğim evden kaçarak gittim. 2017 yılında resmi olarak boşandık. Bundan sonraki süreçte çocukları almak, onları görmek için mücadele verdim. Ancak bana göstermediler. Alzheimer hastası olan anneme bakıyorum, kiradayım, çalışıyorum" dedi. Anne mali durumunu düzelttikten sonra çocuklarına kavuşmak istediğini söyledi
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 5,350 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elazığ'da trenin çarptığı kişi öldü
07 Aralık 2018 12:58		 Liseli ilk kez denediği uyuşturucuyla hayatını kaybetti
07 Aralık 2018 12:33
Mahkemede 'Senin çocuğun erkek, bir şey olmaz, unutur gider' savunması
07 Aralık 2018 12:30		 Tarım ve Orman Bakanı: Orman yangınlarına müdahalede lideriz
07 Aralık 2018 12:25
Kayseri'de tefecilikten gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
07 Aralık 2018 11:37		 Domuz saldırısına uğrayan çobanı ekipler kurtardı
07 Aralık 2018 11:31
Durağa yanaşan halk otobüsü alev aldı
07 Aralık 2018 11:29		 Bingöl'de araştırma görevlisi evinde ölü bulundu
07 Aralık 2018 09:26
Hem kazaya sebebiyet verdi, hem zabıtalara saldırdı
06 Aralık 2018 23:27		 Otomobilin çarptığı eczacı kadın hayatını kaybetti
06 Aralık 2018 22:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede, aylık veya 3 aylık enflasyon farkı uygulamasına geçilmeli!
8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu
'Yurtdışına gidecek personele sınırlama getiriyoruz'
Yeni askerlik sisteminde üzerinde durulan seçenekler
Sağlık personeline 30 dakika genelgesi
İlk defa masada bir asgari ücretli işçi
5393'e tabi sözleşmeli personelin mazeret izinleri
Savcılık temyizden vazgeçti, Atillla'ya tahliye yolu gözüktü
Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'le görüştü
Kaşıkçı'nın cesedi aranmıştı: Yalova'daki villanın akıbeti belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Canı Çekmek 1
Manuel da Costa 1
münhasır 1
en lezzetli yemek 8
kadın hakları 2
07.12.2018 a.alanyaspor vs beşiktaş maçı 1
tuğba kuruyemiş 1
dünya ahiret acımsın 2
mahzuni şerif 2
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 6
SON İLANLAR
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam