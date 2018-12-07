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Elazığ'da trenin çarptığı kişi öldü
Elazığ'da, trenin çarptığı kişi yaşamını yitirdi
Aksaray Mahallesi Çimento Fabrikası yakınlarında hemzemin geçit olmayan yerde raylardan geçmeye çalışan Selahattin Canpolat'a (64) tren çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Canpolat'ın öldüğünü belirledi.
Canpolat'ın cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.
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