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Turistlerin Kapadokya'da kartopu keyfi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, gece başlayan kar yağışı nedeniyle peribacaları ve doğal kaya oluşumları beyaza büründü
07 Aralık 2018 13:18
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Turistlerin Kapadokya'da kartopu keyfi

Kar yağışının ardından bölgede güzel görüntüler oluşurken, turistler kartopu oynadı.

Uçhisar ve Göreme beldesinde, karla kaplı bölgeyi gezen yabancı turistler fotoğraf çekti.

Arkadaşlarıyla geldiği bölgede, doyumsuz manzaranın keyfini çıkaran Tayvanlı turist Tsa Yu Tse, ülkesinde yaşadığı bölgede kar yağışı olmadığını, Kapadokya'nın güzelliklerini görmek için geldiği bölgeyi beyazlar içinde bulmanın heyecan verici olduğunu belirtti.

Tse, "Kapadokya çok güzel bir yer. Tarihi ve kültürel alanları iki gündür geziyorum. Bugün kar da yağınca çok heyecan verici bir güzellikle karşılaştım. Doğal güzelliklerin sergilendiği fantastik görüntüye eşsiz bir görünüm katıldığına şahit oluyorum." dedi.

Çinli turist Cheng Mei Ling ise bölgenin daha önce gördüğü fotoğraflarında karlı görüntü ile karşılaşmadığını, beyaza bürünen Kapadokya'nın çok güzel olduğunu dile getirdi.

Ling, "Türkiye'ye ilk kez geliyorum. Burası çok ender güzellikteki yerlerden biri. Coğrafi şekiller de insanları da çok güzel. Kar altında gezmek ve eğlenmek keyif verici. Buraya tekrar gelmek istiyorum." diye konuştu.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Murat Dinç de bölgenin, konuklarına her mevsim farklı bir manzara sergilediğini, kış aylarında beyaza bürünen peribacalarının turistler için cezbedici nitelikte olduğunu kaydetti.

Dinç, bölgedeki çeşitli noktalarda, gezi sırasında turistlerin kartopu oynayarak manzaranın keyfini yaşadığını anlattı.

Meteoroloji yetkilileri, etkisini sürdüren kar yağışının bölgede akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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