|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Hac kayıt tarihleri belli oldu
Diyanet İşleri Başkanlığı hacca yeni kayıt yaptıracak vatandaşlara yönelik çalışmaları tamamladı
Kutsal topraklara gitmek ve hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşalar için hac kayıt heyecanı başladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı hacca yeni kayıt yaptıracak vatandaşlara yönelik çalışmaları tamamladı.
Buna göre;
2019 yılında hacca kayıt olmak isteyen vatandaşlar,
08.12.2018 -14.12.2018 tarihleri arasında T.C. kimlik numaralarına harçlarını yatırdıktan sonra http://www.hac.gov.tr internet adresinden ön kayıt başvurularını yapabilecekler.
Daha önceki yıllarda hac kaydı olup 2018 yılında hac kurasına katılan ancak kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 08 Aralık 2018 tarihinde Başkanlık tarafından yapılacaktır
Bu haber 9,481 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI