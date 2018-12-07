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Karlov suikastinde ilk duruşma 8 Ocak'ta
Büyükelçi Karlov'un öldürülmesine ilişkin iddianame, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma 8 Ocak 2019'da görülecek
Karlov'un öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un öldürülmesine ilişkin iddianame, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İlk duruşma 8 Ocak 2019'da görülecek.Karlov suikasti talimatı 'taslak' üzerinden gelmiş
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